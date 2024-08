Sta per arrivare una nuova funzione utile per tutelare la propria privacy su WhatsApp. Quest’ultima è stata scovata dagli specialisti di wabetainfo.com in una delle ultime versioni beta della piattaforma sia per i dispositivi Android che iOS. Per poterla attivare bisogna cercare, nelle Impostazioni dell’app, la voce “Privacy checkup“. Il procedimento è molto semplice. E inoltre non richiede particolari passaggi.

Privacy Checkup arriva su WhatsApp: ecco come funziona

Dopo aver selezionato la voce indicata gli utenti dovranno procedere con una configurazione guidata. La nuova funzione su WhatsApp fornirà diverse opzioni per garantire un maggiore controllo sulla privacy in base alle diverse esigenze. Per il momento, secondo quanto emerso, sembra che le voci tra cui scegliere saranno quattro. Nel dettaglio, gli utenti potranno scegliere chi può contattarli e chi controlla le informazioni personali. Inoltre, è possibile aumentare la privacy delle proprie chat e la protezione dell’account.

Come anticipato, la funzione dovrebbe essere disponibile sia su iOS che Android. È presente nella sezione “Avanzate” e garantisce un maggiore controllo sulla privacy. Per tale motivo è indicata soprattutto per coloro che non hanno familiarità con la tecnologia e preferiscono impostare di default determinate funzioni utili per tutelarsi. Inoltre, con il “checkup” per la privacy sarà possibile bloccare definitivamente la ricezione di messaggi da utenti sconosciuti su WhatsApp. Un’opzione particolarmente utile per contrastare il fenomeno dello spam che si sta diffondendo particolarmente anche sulla piattaforma per i messaggi.

Privacy checkup nasce dunque con lo scopo di innalzare il livello della privacy su WhatsApp. Si tratta di una funzione particolarmente utile che fornisce agli utenti la possibilità di ottenere un maggiore controllo sulle proprie conversazioni e la sicurezza delle proprie chat. Per il momento l’opzione è disponibile solo nella versione beta della piattaforma. Bisognerà attendere prima che quest’ultima arrivi anche nella sua versione stabile, a disposizione di tutti gli utenti che usufruiscono della piattaforma ogni giorno sia per motivi di lavoro che per conversazioni private.