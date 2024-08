C’è aria di novità in casa Lyca Mobile. L’operatore telefonico virtuale, infatti, ha deciso di portare una novità sul suo catalogo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile come sempre sorprendente. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata Lyca Mobile Port In Globe 5G. Ci troviamo di fronte ad un’offerta estremamente conveniente ed è rivolta principalmente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile stupisce ancora, arriva la nuova offerta Lyca Mobile Port In Globe 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di stupire con questa nuova offerta. Si tratta di una promo riservata però soltanto a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Nello specifico, nel bundle di questa offerta sono compresi fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 sms da inviare verso tutti i numeri, 1000 minuti di chiamate verso la Cina e anche 500 minuti di chiamate verso numerose destinazioni straniere, tra cui:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Domenicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, India, Messico, Malta, Olanda, Norvegia, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA.

Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 9,99 euro al mese per l’offerta Lyca Mobile Port in Globe 5G. Insomma, ci troviamo di fronte ad una nuova offerta mobile che lascia davvero stupiti per la sua convenienza.