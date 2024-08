Ford cambia idea: meno elettrico e più ibrido per le sue auto

Ford si trova in un momento cruciale. Ha provato diversi modi per stare a galla e riuscire ad eguagliare i competitor nel mercato delle auto elettriche, ma non è riuscita nel suo intento. Ora si trova ad affrontare alcune difficoltà. Queste sono legate ai costi elevati delle batterie e agli investimenti necessari per la produzione di questi veicoli. Ecco perché Ford ha deciso di rivedere il suo piano di elettrificazione. Ora si concentrerà sulla redditività e adattandosi alle esigenze specifiche dei consumatori. Ford terrà fra non molto un EV Day, un evento dedicato a fornire dettagli sul nuovo SUV ibrido a tre file. Mostrerà anche i suoi piani per la produzione e le nuove strategie per le batterie. Un passo importante per chiarire la direzione futura dell’azienda. L’obiettivo è quello di trasformare Ford in un’azienda più efficiente e redditizia, capace di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Progetti Ford ed implicazioni sul mercato

Ford ha anche un’altra novità per la clientela. Il progetto del pick-up elettrico T3, successore dell’F-150 Lightning, verrà posticipato e non di poco: vedremo il modello fra tre anni. Anche il SUV elettrico a tre file, originariamente previsto per il 2027, sarà ora lanciato come veicolo ibrido. Questi cambiamenti rappresentano una ritirata strategica dai modelli completamente elettrici, ma senza rinunciare all’innovazione. Ford proseguirà anche con lo sviluppo di una piattaforma EV a basso costo, confermando la volontà di restare competitiva.

Come si riflettono queste decisioni sul mercato attuale? Modelli come l’F-150 Lightning e la Mustang Mach-E rimarranno in produzione, segno che Ford non abbandona l’elettrico. Ciò vuol dire che in realtà sta solo adattando la sua offerta. Il futuro vedrà anche l’introduzione di un nuovo furgone commerciale completamente elettrico fra circa due anni. Il modello potrebbe essere uno dei più importanti del portfolio dell’azienda.

Questa strategia avrà un costo e non irrisorio. Il cambio di rotta porterà alla Ford una spesa circa 1,9 miliardi di dollari. Un colpo duro alle finanze, ma un passo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine. Con una riduzione del 10% della spesa per i modelli esclusivamente elettrici, Ford dimostra di voler restare flessibile e in sintonia con le esigenze dei suoi clienti, offrendo opzioni che combinano tecnologia e praticità. La strada verso l’elettrificazione è ancora aperta, ma l’approccio adesso è molto più misurato.