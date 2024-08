Per tutti gli appassionati di tecnologia e telefonia, attualmente Google si sta mettendo al lavoro dopo l’iconica uscita dei Pixel 9. La stessa azienda si è data da fare per migliorare le applicazioni al suo interno come ad esempio l’app Meteo.

Applicazione, costruita su misura del nuovo dispositivo appena lanciato, la quale sarà un punto di interesse per molte persone.

Meteo, nuova app?

Google attualmente come già accennato in precedenza sta attualmente ritrovando maggior parte del suo lavoro in app e servizi per i dispositivi Android. Quali presente nelle novità c’è la nuova interfaccia per il meteo. Infatti con il lancio dei Pixel 9 è arrivata l’app Meteo dedicata interamente ai Pixel. La quale è già disponibile per il download.

Ultimamente sono usciti allo scoperto svariati dettagli da chi ha cominciato a provare la nuova app Meteo dei Pixel. Uno degli aspetti e dettagli molto interessante è che l’applicazione sarebbe anche disponibile per chi non ha un Pixel 9.

L’applicazione in questione attualmente prende il nome di Meteo e arriva con molti dettagli che non sono da poco. Infatti la nuova applicazione rispetto alla versione precedente, ovvero quella integrata nei Play Services, ha molte più opzioni per la sua personalizzazione includendo anche quelle con l’intelligenza artificiale.

Ad esempio alcune delle novità dell’app Meteo sono il poter salvare le località preferite in una nuova interfaccia. Di ogni località salvata poi sarà possibile accedere ad un sommario delle previsioni. Poi tra tutte le numerose impostazioni possiamo personalizzare addirittura le varie unità di misura delle informazioni che sono date, oltre a predisporre di una personalizzazione del tema dell’app. La vera chicca però arriva con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale. Funzionalità che viene dedicata esclusivamente ai dispositivi che predispongono del supporto Gemini Nano.

Per scaricare l’app Meteo si deve avere almeno uno smartphone aggiornato ad almeno Android 14. La quale non da sicurezze per quanto riguarda i dispositivi non Pixel.