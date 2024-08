Insta360 ha introdotto la sua nuova Action Cam, che si basa sulla X3, ma con risoluzione massima dei video registrati dai due obiettivi ultra-gandagolari che passa da 5,7K a ben 8K!

Descrizione

Insta360 X4 mantiene le dimensioni e il design della X3, con un leggero aumento di peso (203g), dovuto anche alla batteria maggiorata (2290mAh) e al display touchscreen che è cresciuto fino agli attuali 2.5 pollici ed è protetto da Corning Gorilla Glass, molto luminoso visibile anche sotto la luce del sole.

Dimensioni non proprio compatte, 46×123.6×37.6 mm, impermeabilità dichiarata è fino a 10 metri di profondità.

Rivestita in gomma, sembra solidissima per un utilizzo “da battaglia”, a patto di coprire gli obiettivi con l’apposito accessorio di protezione in gomma.

Sul fondo sono presenti i due sistemi di fissaggio: a vite per l’asta selfie e clip rapida. Lateralmente sono presenti degli sportellini a scorrimento caricati a molla, da un lato per proteggere la porta USB-C 3.0 (più veloce della X3), dall’altro lato abbiamo la batteria che si estrae rapidamente rivelando lo slot per alloggiare schede MicroSD.

Troviamo 4 pulsanti fisici (on/off, menu rapido Q, rec/stop e selezione obiettivo), abbiamo anche il feed della vibrazione.

La ricarica avviene a 18 W attraverso la porta USB-C, carica completa in 55 minuti.

Rispetto alla X3 sono cresciute la velocità di trasferimento tramite USB-C ed an che tramite WiFi

In confezione, oltre alla Cam, sono inclusi un pratico astuccio protettivo con tasche interne, cavo di ricarica, lenti protettive in policarbonato avvitabili e panno in microfibra .

Diversi sono gli accessori da poter abbinare: irrinunciabile la selfie stick, la protezione in gomma degli obbiettivi, ci sono ora anche delle lenti protettive in vetro, lo stick per il bullet time ed altri ancora.

Migliorata la fluidità del sistema, grazie al processore più potente e con processo costruttivo a 5nm, il passaggio tra i vari menu è davvero fluido e anche il primo avvio è decisamente più rapido avviandosi in meno di 2 secondi.

Sono stati introdotti poi i comandi vocali, che funzionano bene ma non c’è la lingua italiana, e il controllo con le gestures, che sono decisamente comode.

Il sensore d’immagine rimane da 1/2″ apertura F1.9 e obiettivo con lunghezza focale equivalente a 35mm.

1 su 12

Foto e riprese

La nuova X4 è in grado di registrare in diverse risoluzioni: 8K a 30fps, 5.7K a 60fps e 4K a 100fps.

Un netto miglioramento rispetto alla X3 che si fermava a 5.7K a 30 fps.

Anche in Slow Motion le prestazioni sono migliorate, passando da 3K 100fps a 4K 100fps.

La registrazione ad 8K non è soltanto una specifica sensazionalistico, ma un upgrade interessante per una Action-Cam/Fotocamera a 360°, dove video e foto catturano l’ambiente a tutto tondo.

E’ infatti possibile utilizzare questi video a 360° in alta risoluzione per estrarre poi frammenti video in 16:9 in risoluzione 4K.

Le caratteristiche che più apprezzo della insta360 è che vi permette di andare in giro semplicemente registrando, all’inquadratura ci penseremo in un secondo momento, andando a selezionare le varie inquadrature direttamente dalla comodissima e completissima app proprietaria, per non parlare della selfie stick che viene eliminata dalle vostre riprese, dando l’effetto di essere ripresi da un operatore o da un drone.

Potremo andare a decidere l’inquadratura manualmente o addirittura creare dei video in automatico grazie all’ausilio dell‘AI di insta 360.

Tra le principali funzioni abbiamo la possibilità di scattare foto 72 MP a 360 gradi, ricchissime di dettaglio.

Riepiloghiamo le funzioni principali:

Starlapse : per catturarele scie stellari e i cieli notturni

: per catturarele scie stellari e i cieli notturni Time Shift : per velocizzare il video e creare un effetto hyperlapse anche a 10x

: per velocizzare il video e creare un effetto anche a 10x Timelapse in 11k : utile ad esempio per immortalare albe o tramonti

: utile ad esempio per immortalare albe o tramonti Registrazione programmata: perfetta in abbinamento a timelapse per programmare la registrazione di un’alba senza dover fare la tipica levataccia, la X4 si accenderà registrerà e si spegnerà in autonomia!

perfetta in abbinamento a timelapse per programmare la registrazione di un’alba senza dover fare la tipica levataccia, la X4 si accenderà registrerà e si spegnerà in autonomia! Ripresa selfie a 120 fps: che nasconde il bastone in modalità piatta e ci mostrerà sul display

che nasconde il bastone in modalità piatta e ci mostrerà sul display Modalità loop : per non perdere l’attimo giusto o utilizzarla come dash cam

: per non perdere l’attimo giusto o utilizzarla come dash cam Video 360 in Active HDR: per esaltare determinate condizioni di luce ed ombra

In post produzione dall’app grazie alla funzione Freeframe potremo convertire istantaneamente lo stesso video in qualsiasi rapporto, ad esempio da 16:9 a 4:3 in base alla destinazione del contenuto video(Youtube o Instagram), sempre dalla cam potremo scegliere anche l’ampiezza del campo visivo, da super inclusivo a senza distorsioni e possiamo attivare Horizon Lock che consente di ruotare la camera mantenendo l’orizzonte allineato durante la ripresa insieme all’ottima stabilizzazione video Flow State.

Scenografica la funzione Bullet time per effettuare slow motion a 5,7K 120fps o 3K 240fps facendo roteare la action cam sopra la testa con l’apposito accessorio

Presente la funzione deep tracking con la quale potrete selezionare un soggetto, anche in movimento, mantenere sempre l’inquadratura sul soggetto selezionato.

Migliorato anche l’audio, resta la possibilità di collegare auricolari compatibili tramite bluetooth, ma anche i microfoni integrati funzionano bene ed è presente una nuovissima tecnologia di riduzione del vento .

App mobile e PC

App insta 360 è un ottima applicazione disponibile su store Google e Apple, che si collega tramite WiFi e Bluetooth che ci permette di modificare la visione dei video, attivare la nuova modalità mega video e creare contenuti in automatico sfruttando l’IA con la funzione auto edit.

Si tratta di un’app completissima con molteplici effetti e anche tutorial su vari tipi di risultati e spiegazione di come ottenerli.

Disponibile inoltre la suite per PC Insta360 Studio ed anche il reframe plugin per Adobe Premiere.

Conclusioni

Al rezzo 559.99 euro è la action cam 360 gradi più versatile e completa in circolazione insieme alla X3, ancora acquistabile ad un prezzo scontato di 479 euro.

Rispetto al precedente modello c’è un upgrade davvero tangibile, se avete la X3 magari non vale la pena cambiare, ma se dovete acquistare adesso puntate al nuovo modello con 8K con velocità e autonomia migliorate!