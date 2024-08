L’operatore telefonico virtuale ho Mobile stupisce sempre grazie alle sue fantastiche proposte. Una delle più interessanti è stata però l’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 Giga. Si tratta infatti di una delle offerte più gettonate e che stupisce per la sua convenienza. Tuttavia, l’offerta resterà disponibile all’attivazione soltanto per pochi giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, ultimi giorni per avere la super offerta mobile ho. 5,99 100 Giga

Gli utenti avranno ancora pochi giorni per attivare una delle offerte più apprezzate dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 Giga. Si tratta di uno dei cavalli di battaglia dell’operatore, ma che ora rimarrà disponibile soltanto per qualche altro giorno.

Gli utenti avranno infatti tempo soltanto fino al prossimo 29 agosto 2024 per poterla attivare sul sito ufficiale dell’operatore. In particolare, l’offerta ho. 5,99 100 Giga include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Oltre a questa, ricordiamo comunque che l’operatore sta proponendo sul proprio sito ufficiale anche l’attivazione di nuove offerte mobile con il supporto alla navigazione in 5G. Una di queste è la nuova offerta mobile denominata ho 200 Giga in 5G. Come suggerisce il nome, l’offerta arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Nel bundle dell’offerta, rimangono poi inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il tutto ad un costo di 9,99 euro al mese.

Sono poi comunque disponibili sul sito ufficiale dell’operatore virtuale di Vodafone tante altre offerte mobile super interessanti e convenienti.