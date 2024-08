Apple rimane l’unica azienda ancora lontana dalla produzione di un primo dispositivo con display flessibile. Numerosi brevetti hanno dimostrato l’interesse del colosso nei confronti dei dispositivi pieghevoli; e le anticipazioni fornite da leaker e analisti hanno alimentato la curiosità a riguardo fornendo alcune informazioni su quelle che potrebbero essere le intenzioni di Apple.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di osservare immagini che raffiguravano presunti iPhone Flip e iPhone Fold ma nessuna voce ha sostenuto l’arrivo di uno dei due dispositivi pensati da Apple. L’attenzione, infatti, si è posta rapidamente sull’idea che il primo dispositivo flessibile sarebbe stato un iPad e che sarebbe arrivato entro il 2026. L’analista Ming-Chi Kuo, però, ha ritrattato l’informazione suggerendo che Apple avrebbe recentemente posticipato il periodo nel quale sarà possibile assistere all’arrivo del dispositivo e che non si tratterà di un iPad bensì di un MacBook.

MacBook pieghevole: Apple procederà con la produzione entro il 2028

Ming-Chi Kuo suggerisce che Apple avrebbe abbandonato l’idea di produrre un dispositivo con display pieghevole da 20,25 pollici optando per un display da 18,8 pollici per via delle difficoltà riscontrate nella messa a punto del pannello. A causa degli intoppi, inoltre, Apple avrebbe posticipato l’avvio della produzione di massa del suo dispositivo. Quindi, potrebbe essere necessario attendere fino alla fine del 2027 o addirittura fino al 2028 prima di poter conoscere il primo MacBook pieghevole.

La Mela di Cupertino potrebbe voler stupire il suo pubblico proponendo un dispositivo dalla qualità impeccabile e allo stesso tempo in grado di tenere testa ai rivali, che si trovano già avvantaggiati grazie ai loro smartphone pieghevoli. Basti pensare a Samsung, che da diversi anni ormai conquista tantissimi utenti con i suoi Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip e che potrebbe essere in procinto di realizzare un nuovo smartphone in versione ancora più sottile rispetto a quelli attualmente in commercio.