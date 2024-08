PosteMobile lancia la nuova offerta “Creami EXTRA WOW 200”

PosteMobile, il servizio di telefonia mobile offerto da PostePay, di recente ha presentato una nuova offerta chiamata “Creami EXTRA WOW 200“. Questa promozione è disponibile esclusivamente presso gli Uffici Postali e propone un pacchetto davvero interessante. Esso include chiamate e SMS illimitati, uniti a ben 200GB di traffico dati su rete 4G+ al costo di 10€ al mese. L’attivazione del piano prevede un costo iniziale di 15€ per la SIM. A cui va aggiunta una prima ricarica di 10 €, necessaria per coprire il primo canone mensile.

PosteMobile: una soluzione flessibile e gestibile tramite app

La rete su cui si poggia l’operatore è quella di Vodafone. Assolutamente in grado di garantire una velocità di navigazione che può raggiungere i 300Mbps. Con una copertura che abbraccia oltre il 99% del territorio italiano, gli utenti possono contare su una connessione stabile e veloce praticamente ovunque. Ma non è tutto. Tale promozione include anche una serie di servizi accessori. Come “Ti cerco“, “Richiama ora“, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero dedicato 401212. Non meno importante è la possibilità di utilizzare il proprio traffico dati per condividere la connessione con altri dispositivi tramite hotspot. Il tutto senza costi aggiuntivi.

Per coloro che non dovessero avere credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta, PosteMobile applicherà delle tariffe a consumo. In particolare si parla di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati, se la tariffa dati base è attiva. È comunque possibile gestire la navigazione internet a consumo attraverso l’invio di un semplice SMS al numero dedicato 4071160. 0ppure tramite l’area personale sul sito PostePay o ancora utilizzando l’app PostePay, disponibile sia su App Store che su Play Store.

PosteMobile continua così a distinguersi per la qualità dei suoi servizi. Tutti resi possibili grazie alla solida infrastruttura di rete di Vodafone. Questa nuova offerta rappresenta una valida scelta per chi cerca un piano telefonico completo e conveniente. Senza però rinunciare alla qualità e alla velocità della connessione. Con l’inclusione di numerosi servizi aggiuntivi e la possibilità di gestire in modo semplice e immediato il proprio piano, Creami EXTRA WOW 200 si conferma una delle proposte più competitive sul mercato attuale delle telecomunicazioni.