L’estate sta per finire è il noto operatore italiano dei colori viola a pensato bene di lanciare una promozione per sfruttare gli ultimi entusiasmi inerenti il periodo estivo ormai in fase di chiusura, stiamo parlando di Ho mobile che ha deciso di lanciare una promo a meno di sei euro in grado di offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno senza spendere una cifra esagerata, scopriamo insieme di cosa si tratta e i vari metodi di accesso alla promo.

Meno di sei euro per avere tutto a disposizione

La promo in questione offre all’utente che la sottoscrive tutto il necessario per un’esperienza completa senza esagerare con il prezzo da corrispondere ogni mese, il nome dell’offerta è ho.5.99 e a 5,99 € al mese come intuibile dal titolo, offre a chi la sottoscrive minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali abbinati a 100 GB di traffico dati in navigazione 4G, ovviamente il punto di forza di questa promozione è il prezzo non esagerato che consente comunque di avere un bundle all inclusive, se però avete uno smartphone 5G e non volete rinunciare a questa possibilità, non abbiate paura, sarà possibile infatti attivare separatamente la feature “ho il turbo” che consente di abilitare la navigazione 5g pagando un supplemento mensile di 0,99 €.

La promozione descritta sopra sarà disponibile agli utenti fino al 29 agosto ed è dedicata a tutti, sia coloro che attivano un nuovo numero sia coloro che effettuano la portabilità, attenzione però il costo di attivazione in caso di portabilità sarà di 2,99 € ma solo se provenite da alcune operatori specifici, se il vostro operatore non fa parte di una lista prefissata presente all’interno del sito di ho mobile il costo di attivazione salirà a 29,90 euro, rendendo di fatto la promozione decisamente poco conveniente, di conseguenza informateci attentamente di prima di procedere.