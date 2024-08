Google ha recentemente svelato una serie di nuove innovazioni, tra cui i suoi ultimi smartphone di alta gamma, smartwatch e auricolari true wireless. Tuttavia, oltre a questi prodotti hardware, l’azienda sta puntando su un significativo aggiornamento del suo strumento di ricerca, Cerchia e Cerca, che potrebbe presto includere una funzione di riconoscimento musicale.

La nuova funzionalità di Cerchia e Cerca

Lanciato in concomitanza con il debutto del Galaxy S24 e ora disponibile sui principali modelli di Pixel, Cerchia e Cerca è una delle novità più recenti di Google. Questo strumento per la ricerca web sta per subire una trasformazione importante, con l’aggiunta di nuove capacità che potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la musica.

Attualmente, Google offre il riconoscimento musicale attraverso una funzione separata di ricerca, ma l’azienda sembra intenzionata a integrare questa funzionalità direttamente all’interno di Cerchia e Cerca. Secondo le ultime informazioni trapelate da Android Authority, che ha scoperto la funzione in fase di sviluppo, sarà possibile avviare il riconoscimento musicale direttamente dalla barra di Cerchia e Cerca.

In pratica, quando si accede a Cerchia e Cerca, si vedrà un’icona musicale nella barra inferiore dell’interfaccia Android. Cliccando su questa icona, l’utente avrà la possibilità di identificare canzoni in riproduzione, anche se vengono semplicemente fischiettate o canticchiate. Questo aggiornamento potrebbe rendere il riconoscimento musicale ancora più accessibile e integrato nella routine quotidiana degli utenti.

Una novità ancora in fase di sviluppo

Al momento, questa novità non è ancora disponibile al pubblico, ma si trova in fase di sviluppo. È probabile che venga inclusa in uno dei prossimi aggiornamenti dell’app Google o dei Play Services. Gli utenti dovranno quindi attendere ulteriori comunicazioni da parte di Google per scoprire quando questa funzionalità sarà ufficialmente lanciata.

Nel frattempo, continueremo a seguire l’evoluzione di questa novità e vi terremo aggiornati su eventuali nuovi sviluppi riguardanti la disponibilità del riconoscimento musicale all’interno di Cerchia e Cerca.