Adobe ha annunciato l’inizio di una nuova collaborazione. Sembra infatti che presto sulla piattaforma verrà integrato Lightroom con Frame.io in versione beta. Lo scopo di tale integrazione è quella di migliorare e rendere più veloce il processo di acquisizione e produzione di tutti i contenuti multimediali.

Si tratta di una connessione diretta con Lightroom che dimostra l’impegno di Adobe nel fornire ai suoi utenti nuove modalità di supporto per diverse tipologie di lavori. Scopriamo dettagliatamente le modifiche che potrebbero arrivare con tale novità.

Adobe introduce Lightroom: ecco come usarlo

Quali sono le nuove opzioni in arrivo? Grazie alla nuova collaborazione, i fotografi hanno la possibilità di inviare le foto a Fame.io ad Lightroom direttamente dalla loro fotocamera. È anche disponibile il backup automatico grazie al quale le foto vengono salvate nel cloud senza ulteriori passaggi manuali. Ciò non solo garantisce una maggiore sicurezza, ma fa sì che i contenuti multimediali siano sempre disponibili. Per coloro che preferiscono procedere manualmente, selezionando nel dettaglio i contenuti da spostare possono procedere effettuando selezioni in Frame.io. In questo modo si possono inviare in Adobe Lightroom gli scatti migliori per procedere con le modifiche.

Con tale opzione gli editor possono accedere ai contenuti in tempo reale indipendentemente dalla posizione. Dopo che le foto vengono modificate è possibile procedere caricandole nuovamente su Frame.io. Ciò velocizza l’intero processo eliminando ulteriori passaggi che possono ritardare il lavoro.

La connessione diretta tra le piattaforme rappresenta un passo avanti importante per l’intero ecosistema di Adobe. L’azienda ha acquistato Frame.io nel 2021. Ora sta intervenendo per estenderne le funzionalità. Il tutto con una serie di soluzioni in grado di supportare il lavoro di esperti ed appassionati. Non resta che attendere e scoprire come tali interventi miglioreranno l’esperienza degli utenti con Adobe e le nuove piattaforme correlate per modificare ed editare contenuti multimediali in tempo reale.