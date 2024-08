Se state cercando una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di telefono, magari effettuando la portabilità oppure sottoscrivendone uno nuovo l’operatore viola italiano è sicuramente quello che fa il caso vostro, nell’ultimo mese infatti ho mobile ha lanciato davvero tantissime promozioni ricche di tutto ciò di cui avete bisogno in quantità ben stratificate e con prezzi decisamente competitivi per consentire a tutti gli utenti di avere a disposizione ciò di cui hanno bisogno senza spendere una fortuna.

Il noto operatore ha fatto della varietà il suo punto di forza, infatti le promo a disposizione sono molteplici e garantiscono giga, minuti ed SMS in quantità con prezzi in grado di venire incontro alle necessità di tutti gli utenti.

L’ultima promo che ha deciso di lanciare garantisce addirittura una formula all inclusive ad un prezzo inferiore a sei euro, scopriamo insieme i dettagli di questa promo che resterà disponibile fino al 29 agosto.

Tutto incluso

La promozione in questione ha il titolo ho.5,99 e offre al prezzo di 5,99 € al mese minuti ed SMS illimitati verso tutti accompagnati da 150 GB di traffico dati in 4G, il costo di attivazione è di 2,99 € si si effettua la portabilità da un operatore telefonico virtuale specifico altrimenti sarà di 29,90 €, in più se desiderate usufruire della connettività 5G potrete farlo pagando un semplice supplemento di 0,99 € al mese in più, attivando così la opzione “Ho il Turbo” che abiliterà la connettività di ultima generazione.

Attenzione però, se siete interessati non perdete tempo e correte subito sul sito ufficiale di ho mobile per attivare la promozione in questione dal momento che scadrà esattamente tra otto giorni, i passi da seguire sono comunque molto semplici e se lo desiderate potrete anche attivare il nuovo formato digitale eSim che consentirà di azzerare i tempi di attesa per la spedizione della Sim fisica.