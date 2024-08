Uno dei prezzi migliori degli ultimi mesi vi attende sull’acquisto di Oppo Reno12 FS, lo smartphone che vuole avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi dispositivi mobile, promettendo comunque più che discrete prestazioni generali.

Il prodotto in questione è caratterizzato da un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED che raggiunge la risoluzione massima in FullHD+ con il refresh rate che può raggiungere a sua volta i 120Hz, per una maggiore fluidità che riesca a limare i possibili difetti dello stesso terminale.

Oppo Reno12 FS: uno sconto pazzesco su Amazon

Occasione imperdibile per spendere molto meno del listino originario di Oppo Reno12 FS, uno smartphone lanciato sul mercato davvero da pochissimo tempo, infatti dovete ricordare che lo stesso device è a disposizione di tutti da sole poche settimane. Lo stretto necessario per ridurre il listino originario di 350 euro a soli 299,99 euro, con uno sconto effettivo di 50 euro circa, senza modifiche alle condizioni di vendita: no brand con garanzia di 24 mesi. Ordinatelo al seguente link.

I punti di forza di questo smartphone sono molteplici, si parte dalla presenza in confezione del supporto auto, soluzione possibile solo ed esclusivamente con l’acquisto tramite Amazon, ma anche con un comparto fotografico di altissimo livello: nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti, con un principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario da 8 megapixel, per finire con il bokeh da 2 megapixel. Anteriormente, per gli amanti dei selfie e similari, è stato posizionato un sensore da 32 megapixel, ottimo per la realizzazione della maggior parte degli scatti. La batteria non delude in nessun modo le aspettative, proprio perché è un componente da 5000mAh, ottimo per utilizzi anche sul lungo periodo.