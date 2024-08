Ultimamente sono molte le notizie e gli avvenimenti che stanno caratterizzando di molto le piattaforme social come ad esempio X. Quest’ultima sembra aver messo sul podio del suo interesse un importante politico ovvero Donald Trump.

Il famoso politico conosciuto in tutto il mondo per il suo slogan “Make America great again” sta riscontrando dei problemi con X.

Donald Trump, cosa è successo?

Per capire cosa è successo bisogna entrare nel dettaglio sulle piattaforme social, sulle quali in precisione su X i post dell’account Twitter del famoso politico non sono più ricercabili. In precisione la funzione che riguarda la ricerca specifica dei tweet per Donald Trump è attualmente disattivata.

Come di prassi i vari utenti possono cercare i vari post di un preciso account tramite una specifica digitatura. Cosa che non produce dei risultati se andiamo a cercare il profilo iconico dell’ex presidente.

I vari tentativi provati alla ricerca del profilo di Donald Trump portano solo ad una selezione casuale di tweet. Così facendo risulta molto difficile cercare o trovare dei post più specifici, visto che l’account dell’ex presidente è ancora presente sui risultati di ricerca generale.

Il famoso account di Donald Trump è sospeso dal 2021, per varie violazioni delle politiche specifiche della piattaforma. Piattaforma che anche se ripresa da Elon Musk, non ha cambiato di molto le sorti del suo profilo.

Attualmente ancora non è molto chiaro il motivo di questa limitazione eseguita, visto che è lunga la lista di account sospesi e riattivati. Visto che ci sono molti account di politici sospesi ma che poi con il passare del tempo sono riattivati.

Secondo alcune fonti questo blocco conferito all’account di Donald Trump sia stato generato da una decisione intenzionale da parte di X. Normalmente ci sono altri account che attualmente pubblicano post sulle varie e nuove news del presidente.