Da un po’ di tempo sta girando un video sui social che mostra alcune auto cinesi che presentano dei rigonfiamenti nella vernice. Con questo video stanno nascendo moltissime perplessità sull’ affidabilità delle auto cinesi, ma come sempre non è del tutto vero quello che è stato mostrato. In questi giorni in Cina la temperatura è arrivata oltre i 40°C per cui ci si aspetta una certa veridicità del video e invece non è così.

Sui social è possibile assistere a moltissimi tipi di formati che potrebbero attirare l’ attenzione del pubblico su un certo argomento oppure semplicemente per far si che moltissime persone mettano il proprio like al video. Ovviamente si tratta di situazioni in cui la maggior parte delle riproduzioni che vengono trasmesse sono false o realizzate per mezzo di strumenti che modificano la realtà facendola sembrare tale. Riguardo al video in questione invece si tratta di una semplice versione dei fatti che è diversa rispetto a quella raccontata nel video.

Auto, ecco cosa è realmente accaduto

Nel video si può notare come il fenomeno è interessato solamente ad alcune automobili quindi se si dovesse trattare di un difetto della verniciatura tutte le auto avrebbero quei rigonfiamenti. A spiegare cosa è successo entra in gioco il wrapping, una tecnica che consiste nell’ applicare sulle autovetture un rivestimento adesivo che dona una certa personalizzazione all’ auto. Le auto interessate nel video hanno un rivestimento anche loro e con le temperature estreme l’ adesivo si è espanso a causa del gas intrappolato al suo interno e quindi si sono venute a creare queste bolle. Questo fenomeno mette in guardia tutti coloro che vogliono regalare alla propria auto un look diverso da tutte le altre. Anche facendo un lavoro fatto bene esiste sempre la possibilità che si vengano a creare delle piccolissime bolle d’ aria.

Questo fenomeno viene visto come una conseguenza delle elevate temperature che potrebbero rendere il wrapping impraticabile.