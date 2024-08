WhatsApp sta per lanciarsi nella personalizzazione visiva delle sue chat, un’innovazione che potrebbe rivoluzionare l’esperienza utente. Nella versione beta 2.24.17.19 dell’app per Android, è comparsa una nuova sezione nelle impostazioni dedicata ai temi delle chat. Questo segna un importante passo avanti rispetto alla precedente scelta limitata tra tema chiaro e tema scuro.

La novità creativa di WhatsApp per le sue chat

La novità, già emersa a giugno su iOS, ora fa capolino anche su Android, suggerendo che i lavori siano in fase avanzata. Nella nuova sezione, gli utenti potranno non solo cambiare lo sfondo delle conversazioni, ma anche personalizzare il colore delle bolle dei messaggi. Questa funzionalità, che ricorda quella di Telegram, offrirà almeno dieci temi differenti tra cui scegliere. L’anteprima delle opzioni cromatiche già emersa su iOS ha mostrato una gamma variegata di scelte, promettendo un’esperienza più personalizzabile e colorata.

Una volta selezionato un tema, questo diventerà il predefinito per le chat dell’utente. E’ importante sottolineare che questa personalizzazione sarà visibile solo all’utente che la applica. Gli interlocutori non vedranno le modifiche apportate e potranno personalizzare il loro stile di conversazione a loro volta secondo i loro gusti personali, diversamente da quanto accade su piattaforme come Messenger di Facebook o Instagram, dove le modifiche sono condivise tra i partecipanti alla chat.

La novità, al momento riservata alla beta, è ancora in fase di sviluppo, ma la sua comparsa su entrambe le piattaforme, iOS e Android, suggerisce che il lancio ufficiale non sia lontano. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso una maggiore personalizzazione e controllo visivo delle conversazioni su WhatsApp, rispondendo così alle richieste degli utenti per un’esperienza più su misura. Con l’introduzione di queste nuove funzionalità, WhatsApp si prepara a offrire una maggiore libertà creativa, arricchendo l’interazione quotidiana con un tocco personale, come gli utenti aspettavano già da tempo di poter fare.