Volkswagen GTI: l'Icona sportiva volge sull'elettrico con la ID. GTI

Volkswagen ha confermato che l’iconica serie GTI continuerà a vivere anche nell’era elettrica, con il lancio della ID. GTI, la prima versione completamente elettrica del modello. Questo annuncio segue la presentazione del concept ID. GTI, presentato ormai un anno fa, che ha mostra un’anteprima del futuro elettrico di tutta la. Volkswagen ha tenuto a ribadire il passaggio all’elettrico non comprometterà l’essenza della GTI. La società ha promesso un’esperienza di guida tradizionale, adrenalinica. Secondo il CEO di Volkswagen, Thomas Shafer, i nomi GTI e Golf continueranno a far parte del futuro del marchio, anche quando si parla di auto elettrificate.

Spirito ancora GTI per la nuova elettrica Volkswagen

Kai Grunitz, responsabile dello sviluppo tecnologico di Volkswagen, ha confermato l’impegno dell’azienda a preservare lo spirito della GTI. Parlando al recente GTI Fanfest, Grunitz ha evidenziato che, sebbene il modello elettrico non sarà il più potente, sarà sicuramente il più divertente da guidare. Il concept ID. GTI Volkswagen integra elementi di design classici dei modelli GTI, ma promette anche che nuove tecnologie offriranno un controllo e una maneggevolezza superiori. Riprodurranno quella sensazione di guida da “go-kart” tanto apprezzata dai fan del marchio. Tra le novità, la possibilità di regolare il sistema di guida, l’assetto, lo sterzo e persino l’esperienza sonora, rievocando modelli storici come la Golf GTI del 1976.

La ID. GTI sarà basata su una versione aggiornata della piattaforma MEB di Volkswagen, con la produzione prevista per il 2026. Nel frattempo, si vocifera che la società possa poi anticipare prima il lancio della Golf elettrica. Forse arriverà nel 2029 o anche prima per la gioia degli amanti del modello, grazie alla collaborazione con il nuovo partner Rivian. Con un prezzo di partenza previsto inferiore a 25.000 euro per la ID.2all, su cui si basa la ID. GTI, Volkswagen si prepara a portare una rivoluzione all’interno del mercato delle sportive elettriche, mantenendo viva la tradizione GTI per una nuova generazione di appassionati.