Veloce12: il restomod di Touring Superleggera sulla Ferrari 550 Maranello

Alla Monterey Car Week 2024, l’atelier italiano Touring Superleggera ha presentato il suo ultimo restomod, la Veloce12. Il modello si basa sulla famosissima Ferrari 550 Maranello. La produzione è molto limitata a soli 30 esemplari. La Veloce12 è un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, mantenendo intatto lo spirito della vettura originale. C’è però un tocco inconfondibile di modernità e le prestazioni sono state implementate.

Touring Superleggera ha riprogettato la carrozzeria della Ferrari 550 Maranello, modernizzata sì, ma al contempo avente tutte le caratteristiche dell’auto originale. Ha mantenuto le proporzioni che l’hanno resa famosa, ma hanno utilizzato materiali moderni e leggeri. Troviamo infatti, ad esempio, la fibra di carbonio per il corpo vettura. Il telaio è stato rinforzato per migliorare la rigidità torsionale, a vantaggio della stabilità e della guidabilità. Ci sono poi anche nuovi cerchi in lega, abbinati a un impianto frenante Brembo.

La Ferrari 550 Maranello si trasforma per diventare ancora più potente

L’interno della Veloce12 rispecchia la maestosità della Ferrari. L’abitacolo è rivestito in pregiatissima pelle italiana, con sedili progettati per regalare a chi vi si siede comfort anche durante i viaggi lunghi. Coerente con lo stile analogico, stranamente e controcorrente non ci sono schermi digitali e sistemi infotainment. La Touring ha evidentemente preferito un approccio minimal e classico. Come da tradizione dell’atelier, ogni vettura è altamente personalizzabile. I clienti possono scegliere materiali e finiture secondo i propri gusti. Non sorprende quindi che il prezzo di partenza sia di 690.000 euro.

La Touring Veloce12 ha come motore un potente V12 aspirato da ben 5,5 litri della Ferrari 550 Maranello. Questo è però stato rielaborato per raggiungere i 503 CV, 25 cavalli in più rispetto all’originale. Il veicolo ha poi un cambio manuale a 6 marce e questo motore permette alla vettura di accelerare passando da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. Correndo alla massima velocità, l’auto tocca i 320 km/h. L’asset, sviluppato in collaborazione con TracTive, è stato accuratamente rivisto per garantire una guida più precisa. La trasformazione della Ferrari 550 in una Veloce12 richiede circa 5.000 ore di lavorazione artigianale. Tutto il processo testimonia la dedizione e l’eccellenza di Touring Superleggera nell’automobilismo.