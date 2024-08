Se stai pensando di cambiare operatore telefonico, questo è proprio il momento perfetto per passare a Iliad! L’operatore, ormai diventato grazie ai suoi eccellenti servizi uno dei migliori di tutto il mercato della telefonia, continua a stupirti con offerte straordinarie. Nel suo portafogli ha diverse tariffe ma quella assolutamente da non perdere è la favolosa Flash 200. Pagando una cifra bassissima pari a meno di 10 euro al mese, potrai avere a disposizione un pacchetto completo ed extra conveniente contenente tutto ciò che potrebbe servirti.

La Flash 200 è davvero l’offerta giusta che aspettavi da tempo. Con appena 9,99 euro mensili avrai minuti infiniti per telefonare chiunque tu vorrai senza preoccuparti e SMS illimitati da poter inviare verso qualunque numero in Italia. Potrai anche chiamare senza limiti dall’Italia verso tantissime destinazioni internazionali! La vera sorpresa è però un altra. Nella tariffa Iliad sono inclusi anche ben 200 GB, disponibili sia in 4G che in 5G, a seconda della compatibilità del tuo device, per navigare dovunque. Sai qual è la parte migliore? Il prezzo è garantito per sempre, quindi niente brutte sorprese improvvise e rialzi inaspettati.

I vantaggi extra donati da Iliad

Iliad ti offre anche la possibilità di scegliere tra una SIM tradizionale o una modernissima eSIM. Grazie a quest’ultima puoi attivare subito la tua nuova tariffa ed iniziare immediatamente a godere dei suoi incredibili e favolosi vantaggi. Vuoi forse anche cambiare smartphone? Iliad ti consente di acquistarne uno a rate, a tasso zero, scegliendo tra una vastissima lista di modelli Samsung e iPhone di ultimissima tecnologia.

Non dimenticare che Iliad ha pensato anche a chi ha esigenze diverse! Se 200 GB non ti dovessero bastare, puoi optare per la sensazionale Giga 250. In tal caso il prezzo è di soli 11,99 euro al mese e avrai una bella somma di 250 GB. Se invece vuoi risparmiare di più e non navighi poi così tanto, c’è la vantaggiosissima Giga 120 a soltanto 7,99 euro al mese. Non perdere altro tempo cincischiando ancora, passa immediatamente a Iliad e scopri quanto sia diverso da tutti gli altri gestori.