La ricerca di un operatore telefonico non è mai stata così ardua. Questo perché, se fino a qualche anno fa bisognava scegliere tra una manciata di gestori, attualmente il numero di operatori è cresciuto in una maniera davvero incredibile.

Ciò si traduce in una scelta davvero molto ampia, e questo può comportare delle difficoltà. Da qualche anno, infatti, il mercato delle telecomunicazioni italiano è costellato dalla presenza degli operatori telefonici virtuali.

Si tratta di gestori che riescono a proporre una serie di servizi, tra cui promo che contengono minuti, SMS, e Internet a prezzi davvero super convenienti.

Tra questa tipologia di gestori si distingue ho.Mobile, operatore telefonico virtuale che sfrutta la rete di Vodafone per fornire i propri servizi.

ho.Mobile: una serie di incredibili promozioni tra cui scegliere

Oltre all’incredibile qualità dei suoi servizi per la telefonia mobile e fissa, ho.Mobile si distingue proprio per l’ampia scelta di tariffe telefoniche tra cui un utente può tranquillamente scegliere.

Le offerte non sono uguali per tutti, ma si distinguono in base all’operatore telefonico di provenienza, oppure se si è in possesso di un nuovo numero.

Probabilmente la promozione più conveniente, disponibile per i clienti provenienti da tutti gli operatori telefonici, ma con le dovute differenze, è disponibile solo fino al 29 agosto 2024 e prevede minuti e SMS illimitati e 100 giga di Internet a 5,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’attivazione della Sim, essa ha un costo di 2,99 euro per i clienti provenienti da Iliad e dagli altri operatori telefonici virtuali, e di 29,90 euro per i clienti provenienti da Tim, WindTre, Very Mobile e Vodafone.

Altre offerte prevedono, invece, minuti e SMS illimitati con 200 giga in 5G a soli 9,99 euro al mese, oppure minuti e SMS illimitati con 200 giga in 4G a soli 8,99 euro al mese, o infine minuti e SMS illimitati con 150 giga in 4G a soli 6,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’attivazione della Sim valgono le stesse condizioni della prima promozione.