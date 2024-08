Kena: ecco la super promo che vi regala un buono Amazon

A quanto pare, nonostante ci troviamo in piena estate i vari provider telefonici proprio non vogliono saperne di andare in vacanza, gli operatori infatti stanno cercando nonostante tutto di mantenere il mercato vivido e ricco di possibilità, ovviamente per conquistare la fetta più grossa e portare dalla propria parte, il maggior numero di utenti.

tra questi, ovviamente, figura anche Kena, che ha tutto l’interesse a conquistare il mercato, proponendo offerte decisamente convenienti che ultimamente sta anche facendo di bonus e regali per incentivare gli utenti a sottoscrivere una nuova promozione o un nuovo numero di telefono.

Già in passato Kena ci ha abituati ha dei bonus decisamente importanti, spesso infatti garantisce il primo rinnovo delle proprie promozioni gratuitamente ai vari clienti per incentivarli con il risparmio alla sottoscrizione, a quanto pare però non è finita qui, sembra infatti che ora Kena abbia in mente una nuova politica che riguarda Amazon e nel dettaglio un buono regalo da 10 €.

Promo super conveniente

La promo in questione a 6,99 € al mese garantisce chi la sottoscrive 200 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti accostati a 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano 230 se si decide di attivare l’auto ricarica, ma non è finita qui, infatti il primo mese come già citato in passato sarà offerto gratuitamente da Kena e per gli utenti che effettuano la portabilità del numero ci sarà la possibilità di ricevere un buono Amazon del 10 € da spendere come meglio credete, questo bonus sarà erogato dopo il primo rinnovo della promozione.

Se siete interessati, non perdete tempo e recatevi sul sito ufficiale di Kena dove è presente la promo in questione, il costo di attivazione è completamente gratuito e dunque, con pochi semplici passi potrete attivare la nuova utenza e conquistare il vostro buono dei 10 €, affrettatevi dal momento che non si sa per quanto ancora la promo resterà attiva.