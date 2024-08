Uno dei principali operatori di telefonia attualmente attivo sul mercato è Iliad. Dal 2018, data in cui è arrivato in Italia, il gestore ha conquistato l’intero mercato, con più di 11 milioni di utenti che hanno deciso di affidarsi ad Iliad per l’offerta telefonica del proprio smartphone. Trasparenza e convenienza sono i punti cardine del gestore tra i primi in tutta Itaia.

Ora l’operatore sembra intenzionato a conquistare un mercato ancora più grande. Iliad è stato dichiarato nuovo Innovation & Technology Partner del campionato calcistico italiano al fianco della Lega Serie A.

Iliad sbarca nel campionato calcistico

L’operatore ha investito molto per rendere i suoi servizi affidabili ed efficienti. Gli investimenti Iliad effettuati nel nostro Paese hanno portato ad un ritorno di guadagni pari ad oltre 10 miliardi di euro. Si tratta di una somma importante soprattutto se a ciò aggiungiamo che con le sue infrastrutture l’azienda di telecomunicazioni ha creato oltre 83.000 posti di lavoro.

Al pari di Iliad, la Serie A calcio ha dimostrato il suo impegno nel settore con investimenti tecnologici importanti per massimizzare la correttezza sul campo. Ed è proprio su tale principio che si basa la nuova collaborazione tra le due aziende.

Iliad si impegna per fornire allo sport strumenti tecnologici idonei per supportare il gioco nel modo più trasparente possibile. Ciò significa che l’operatore scenderà in campo come presenting Partner del VAR e della Goal Line Technology.

Un passo importante che rappresenta la sinergia creatasi da due aziende che rappresentano il top di gamma per i rispettivi settori nel nostro Paese. Ora che Iliad è entrato nel settore calcistico sarà interessate scoprire come l’azienda di telecomunicazioni si inserirà nel mondo del calcio e delle verifiche VAR.

Con l’inizio del nuovo campionato sarà possibile vedere come il gestore telefonico troverà il suo posto nel tentativo di fornire un nuovo servizio ad esperti ed appassionati del settore.