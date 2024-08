A quanto pare, Metà non è insensibile alle richieste e alle necessità dei propri utenti ecco dunque perché ha deciso di rilasciare una nuova applicazione pensata per i visori Meta Quest, stiamo parlando dell’app HDMI link, che consente di collegare dispositivi esterni in grado di inviare un output tramite porte HDMI e display port tra le quali spiccano console, smartphone e computer, per farlo sarà necessario un cavo HDMI e una scheda di acquisizione USB.

La più richiesta

Tale funzionalità dunque risponde una delle richieste più gettonate dell’utenza, quest’app permetterà di visualizzare lo schermo di dispositivi esterni direttamente all’interno del campo visivo della realtà virtuale del proprio visore, l’applicazione tra l’altro supporterà anche la realtà mista sui modelli più recenti, consentendo di spostare a proprio piacimento il riquadro contenente il flusso video del dispositivo che abbiamo collegato.

Di conseguenza per utilizzare la nuova applicazione sarà necessaria una scheda di acquisizione compatibile con lo standard USB 3.0 è in grado di convertire il segnale HDMI in video 1080P 60 FPS.

La nuova applicazione, dunque si propone come una valida alternativa, nonché forse applicazione definitiva rispetto a quelle attualmente esistenti, dal momento che consente una connessione facile e veloce senza nessun tipo di artifizio informatico da dover praticare da parte dell’utente.

Attenzione, però, poiché la nota azienda ha specificato che la sua nuova applicazione non funziona con i contenuti protetti da HDCP, Un problema comune è abbastanza diffuso per tutti i dispositivi XR, Come se non bastasse, si tratta di un flusso video a senso unico, di conseguenza potrete visualizzare quello che è riprodotto sul dispositivo collegato, ma non potrete controllare il device tramite appunto il controller integrato in Quest.

Dunque, se siete interessati a questa nuova possibilità, tutto quello che dovete fare è procurarvi una scheda di acquisizione USB e scaricare l’applicazione che vi abbiamo citato, dopodiché basterà collegare il tutto per usufruire della nuova funzionalità.