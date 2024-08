Lamborghini Temerario: la nuova supercar ibrida da grandi performance

La Lamborghini Temerario ha preso ufficialmente il posto della Huracan. Il suo debutto segna un’importante svolta nella storia del marchio ed introduce un nuovo powertrain ibrido plug-in V8. Presentata in occasione della Monterey Car Week 2024, la Temerario è il secondo modello della gamma High Performance Electrified Vehicle (HPEV) di Lamborghini. Giunge dopo la Revuelto e completa la gamma elettrificata.

La Lamborghini Temerario ha un motore V8 biturbo da 4 litri (L411) con una potenza eccezionale di 800 CV. Il motore va tra 9.000 e 9.750 giri al minuto ed ha poi 730 Nm che oscillano tra i 4.000 e i 7.000 giri al minuto. Questo propulsore stupefacente raggiunge una zona rossa di 10.000 giri al minuto, grazie a due turbocompressori posizionati nella configurazione “Hot V”. Tali turbocompressori ottimizzano la gestione termica e riducono gli ingombri. La pressione massima di sovralimentazione di questi ultimi è di 2,5 bar e garantiscono prestazioni super anche alle alte velocità.

Powertrain ibrido unico per la nuova Lamborghini Temerario

Oltre al V8 ci sono tre motori elettrici raffreddati a olio. Ognuno ha una potenza di picco di 150 CV. Due di questi motori sono situati sull’asse anteriore, permettendo trazione integrale e una potenza totale di 920 CV. Il sistema ibrido della Lamborghini nel complesso consente alla Temerario di spingere da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi. Per la velocità massima, a tavoletta, abbiamo 343 km/h. L’energia per i motori elettrici è poi fornita da una batteria posta nel tunnel centrale. Questa ha una capacità di 3,8 kWh. La batteria può essere ricaricata tramite corrente alternata fino a 7 kW o attraverso il recupero dell’energia durante la frenata. Il powertrain è inoltre accoppiato a un cambio a doppia frizione a 8 marce.

Oltre alle prestazioni, Lamborghini ha posto grande attenzione al suono del motore. La società ha integrato tecnologie per dare l’impressione di guidare un auto vecchio stile rombante. Il sistema di scarico è poi stato progettato per enfatizzare il suono pulito e potente del motore. La Lamborghini Temerario è così un’evoluzione nel segmento delle supercar, combinando prestazioni straordinarie con la più recente tecnologia ibrida.