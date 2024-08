WhatsApp: scopri ora le 2 funzioni segrete, si può essere invisibili

Se non vi è mai capitato di utilizzare WhatsApp al di fuori dei soliti scopi e delle solite funzioni che garantisce, dovreste cominciare a dare un’occhiata in giro. La celebre applicazione di messaggistica è progredita a tal punto da diventare una piattaforma a tutto tondo. Ad oggi i messaggi sono solo uno dei tanti aspetti di cui WhatsApp gode e gli utenti lo sanno benissimo.

Prima questa applicazione era solo ed esclusivamente dedicata alla messaggistica, ma oggi sono molteplici le funzionalità che garantisce. Le opportunità che WhatsApp rende disponibili sono eccezionali e lo sanno anche coloro che utilizzano l’applicazione per lavoro usando la versione business. Esistono però delle funzionalità esterne che tutti dovrebbero conoscere, proprio per avere delle opportunità in più.

WhatsApp: con queste funzionalità gli utenti hanno potuto scoprire nuovi trucchi

Ovviamente non si parla solo di questa funzionalità, ma anche di un’altra che garantisce invece un aumento della privacy e che in un certo senso è in netta contrapposizione con Whats Tracker. L’app di terze parti in questione si chiama Unseen. Usando questa piattaforma esterna, si possono intercettare tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp. Questo consente dunque di leggerli esternamente, senza dover fare l’accesso all’applicazione ufficiale. Da qui ne deriva un gran vantaggio: l’ultimo accesso non si aggiornerà e non si risulterà neanche in linea.

L’altra applicazione per la quale tante persone stanno andando in visibilio ultimamente si chiama invece WAMR. Questa nuova piattaforma garantisce agli utenti la possibilità di recuperare i messaggi che vengono cancellati di proposito in chat. Tutti hanno fronteggiato almeno una volta quella chat con un utente nella quale sono entrati ed hanno trovato un messaggio cancellato. Se sullo smartphone ci fosse stata l’applicazione WAMR, si sarebbe tranquillamente potuti risalire al contenuto eliminato. C’è infatti una raccomandazione di cui tener conto: bisogna installare WAMR subito, dal momento che non avrà effetto se installata dopo che il messaggio è stato eliminato.