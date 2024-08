TIM Power Special con 300 giga in 5G e altre due offerte

Anche TIM sta dando il meglio in queste ultime battute estive per portare a casa tanti nuovi utenti grazie alle sue promozioni mobili.

Tante persone hanno già dato un’occhiata alla famosissima gamma, quella delle offerte Power. Questa, composta da ben tre promo di livello, è ancora disponibile per alcuni utenti e con prezzi totalmente fuori dal mercato.

TIM ha distrutto tutti: le Power hanno fatto man bassa ad agosto

Tutte le volte che un gestore forte come TIM ha lanciato la sua campagna promozionale estiva, difficilmente ha floppato. Anche questa volta infatti si possono cominciare a tirare le prime somme, con il provider italiano che ha già raccolto tanto in questi mesi. Le ultime settimane estive stanno per volgere al termine e infatti gli utenti si stanno affrettando nel sottoscrivere una delle tre offerte Power.

Di sicuro una di quelle più sottoscritte è stata la soluzione da 6,99 €, la Power Iron. Al suo interno gli utenti hanno trovato minuti senza limiti con 200 messaggi e 150 giga in 4G per navigare. Basta spendere poco in più, 7,99 € al mese, per avere la Power Supreme Easy. Questa soluzione include al suo interno gli stessi minuti ad SMS ma con 200 giga utili per la navigazione in 4G. Per chiudere non può mancare una menzione all’offerta più importante di TIM, la Power Special. In questo caso con 9,99 € mensili si ottiene una somma di 300 giga in rete 5G.

Per quanto riguarda le grandi di TIM appena illustrate, c’è una precisazione da fare: c’è uno sconto per il primo mese e inoltre non tutti possono sceglierle.

Per quanto riguarda lo sconto, solo per il primo mese tutte e tre le offerte possono costare agli utenti praticamente 0 €. Si comincia a pagare dal secondo mese in poi. Per quanto riguarda la possibilità di sottoscriverle invece, possono farlo solo coloro che provengono da un provider virtuale o da Iliad.