Samsung, in questo momento, ha iniziato il rilascio di Gemini Live. la versione avanzata dell’assistente AI di Google, sui suoi smartphone e tablet. Ciò in contemporanea con il debutto della serie Pixel 9. Questa novità segna un’importante tappa per i dispositivi Galaxy, che sono tra i primi a integrare questa nuova tecnologia. Tuttavia, c’è una limitazione notevole per il mercato italiano. In quanto, GeminiLive è attualmente disponibile solo in lingua inglese e richiede l’abbonamento a pagamento di GeminiAdvanced per poter essere utilizzato. Gli italiani dovranno quindi aspettare ancora prima di poter sperimentare le sue capacità nella propria lingua.

Gemini, il futuro di Bixby e l’evoluzione dell’assistenza vocale su Samsung

Ciò che distingue Gemini Live dagli assistenti vocali tradizionali è la sua capacità di gestire conversazioni più naturali e continue. L’utente può interrompere l’assistente per approfondire un tema e poi riprendere il discorso iniziale, come in una conversazione reale. Questa evoluzione lo pone un passo avanti rispetto ad altri assistenti. Anche se al momento mancano ancora molte integrazioni importanti con i servizi Google come Calendar, Drive, Gmail, Keep e YouTube. Queste funzionalità saranno aggiunte nei prossimi mesi, rendendo GeminiLive ancora più potente e versatile.

Mentre il colosso di Mountain View continua a migliorarsi, Samsung non resta indietro. Nonostante Bixby, l’assistente vocale dell’azienda sudcoreana, non abbia ricevuto molti aggiornamenti negli ultimi anni, i

sono state comunque annunciate importanti novità. Entro la fine dell’anno, Bixby sarà aggiornato con nuovi modelli di linguaggio naturale basati su LLM (Large Language Models). I quali dovrebbero migliorare notevolmente la sua capacità di comprendere e rispondere ai comandi vocali. È probabile che questi miglioramenti arriveranno con l’aggiornamento alla One UI 7.0. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Per quanto riguarda l’esperienza utente, Gemini Live si presenta con un’interfaccia utente pulita che occupa l’intero schermo. Ma lascia visibili le altre app in background. Quando l’assistente è attivo, appare un badge a forma di onda nell’angolo in basso a destra, accompagnato da un’icona scintillante. Gli utenti hanno anche la possibilità di scegliere tra dieci diverse voci. Per poi attivare o disattivare la funzione “Interrompi risposte live” nelle impostazioni. In sintesi, l’adozione di Gemini Live rappresenta un notevole passo avanti per l’interazione uomo-macchina. Mentre l’atteso aggiornamento di Bixby potrebbe riportare l’assistente vocale di Samsung alla pari con i suoi concorrenti.