Motorola Moto G14 costa POCHISSIMO su Amazon: solo 100 euro

Motorola Moto G14 è lo smartphone migliore per quanto riguarda la fascia bassa della telefonia mobile, trattasi di un prodotto che comunque, nonostante un prezzo così basso, riesce a garantire discrete prestazioni tecniche, innalzando notevolmente il livello qualitativo degli scatti fotografici.

Il prodotto parte con l’offrire un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione FullHD+, che offre una discreta gamma cromatica, nonché dettagli e nitidezza perfettamente allineati con la medesima fascia di prezzo di posizionamento. Sotto il cofano è stato integrato un processore Unisoc T616, non troppo performante, sebbene sia supportato dalla presenza di 8GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna espandibile con microSD.

Motorola Moto G14: la promozione su Amazon

Correte subito ad acquistare il Motorola Moto G14, il suo prezzo è fortemente più basso del normale, se considerate appunto che il listino sarebbe di 189 euro, e che oggi può essere vostro con un risparmio del 41% sulla suddetta cifra, arrivando a spendere solamente 112,99 euro. Per effettuare l’ordine vi potete collegare qui.

Occasione più unica che rara per riuscire ad avere tra le mani un device con batteria da 5000mAh, un componente più che abbordabile ed ampio, perfetto ad esempio per riuscire ad utilizzare lo smartphone per lunghe giornate, prima di essere minimamente costretti a ricorrere alla presa a muro. Il sistema operativo di riferimento è Android 13, con pochissima personalizzazione grafica da parte di Motorola, di conseguenza l’utente si ritrova in pratica a poter godere di una quasi totale esperienza di Android Stock. Il prodotto può essere facilmente utilizzato con due SIM, estendendo al massimo l’usabilità e la personalizzazione, sebbene comunque il prezzo di vendita rientri sempre entro certi canoni.