Uno sconto davvero imperdibile vi attende proprio in questi giorni su Amazon, infatti gli utenti sono liberi di accedere ad un prodotto di ottimo livello, quale è appunto il Samsung Galaxy A25, raggiungendo un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Il dispositivo parte dal presentare un ottimo display da 6,5 pollici di diagonale, trattasi di un Super AMOLED con risoluzione FullHD+, che supporta dettagli e nitidezza di livello superiore, almeno in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Samsung Exynos 1280, con GPU Mali-G68, passando anche per un 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che comunque è sempre espandibile con microSD).

Samsung Galaxy A25: la promozione è da pazzi

Il Samsung Galaxy A25 qui descritto nel nostro articolo, viene commercializzato ad un prezzo di listino di 319 euro, una cifra di tutto rispetto, ma che sotto diversi aspetti risulta essere superiore al normale, per questo motivo è necessario aspettare la promozione di Amazon, che oggi lo mette in promozione del 38%, fino ad arrivare ad un prezzo finale di soli 197,98 euro. Acquistatelo a questo link.

Le specifiche tecniche dello smartphone sono di tutto rispetto, poiché parte da un comparto fotografico di ottima qualità con sensore principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 8 megapixel, per chiudere il cerchio con un effetto bokeh da soli 2 megapixel. La stabilizzazione, a differenza di quanto si potrebbe pensare, è ottica, con una fotocamera frontale da 13 megapixel, seguita poi a ruota da una registrazione in 4K a 30fps. La batteria è un componente di ottima qualità da 5000mAh, perfetto per riuscire ad utilizzare il dispositivo per lungo periodo, senza dover ricorrere alla presa a muro con continuità.