In queste settimane ho avuto modo di provare il Motorola Razr 50 Ultra, il clamshell più completo del momento. Questo è un prodotto perfetto nel settore, superato solo dal Galaxy Z Flip6 sul fronte del design (ma questo è un parere soggettivo). Il dispositivo di Lenovo è pazzesco, ha uno schermo ottimo, certo qualcosa più essere risolta, magari con un’iterazione futura, ma ci siamo.

Confezione

Qui ci troviamo di fronte ad un capolavoro: Motorola ha inserito in confezione il device, un cavo USB Type-C, il caricatore da 68W (anche se il dispositivo è limitato a 45W), una cover (orrenda e scomoda, ma tant’è), il cordino per appendere il telefono al collo, la manualistica e pensate un po’, tutto profuma moltissimo. Sì, avete letto bene. L’azienda spruzza del profumo nelle scatole dei suoi gadget; idea simpatica e carina, forse ripresa dal mondo della gioielleria, ma apprezzo molto.

Design e materiali

Esteticamente il Razr 50 Ultra è bellissimo, anche se il frame tende a restare pieno di ditate, mentre la back cover in pelle vegana si sporca anche solo a guardarsi. Tolti questi difetti (che spero risolveranno con l’iterazione successiva), questo è un gadget incredibile. Pesa pochissimo, solo 189 grammi ben distribuiti, ha uno spessore di 7,1 mm da aperto e di 15,3 da chiuso. Non di meno è certificato IPX8 conto gli schizzi d’acqua e contro la polvere. Il fingerprint è posto sul frame laterale destro ma non lo trovo molto preciso.

Display

Internamente abbiamo un pannello pOLED da 6,9 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 165 Hz e la luminosità di picco è di 3000 nit. Esternamente abbiamo il display più grande del settore: 4 pollici, anch’esso con refresh rate da 165 Hz, ma la risoluzione arriva a 1272 x 1080 pixel, mentre la luminosità è di 2400 nit. C’è l’Always On Display.

Le due unità sono eccezionali ma io amo quella esterna perché mi permette di usare il dispositivo anche da chiuso, non solo per giocare a titoli da mobile, ma anche perché posso messaggiare, avviare telefonate e usare perfino il navigatore. Volendo posso vedere i video su YouTube o su altre piattaforme di streaming (un po’ inutile su uno schermo da 4 pollici ma è bello sapere che si può fare).

Hardware e connettività

La connettività è completa: modem 5G di Qualcomm, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS e NFC per i pagamenti contactless. Il processore interno è lo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e da ben 512 GB di storage su memorie UFS 4.0. La batteria invece, è da 4000 mAh e mi ha sempre fatto un giorno intero di autonomia con una singola carica; si ricarica via USB Type-C a 45W, mentre sfrutta perfino la wireless charging a 15W.

Software

Qui abbiamo Android 14 con una skin quasi stock; c’è Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che viene coadiuvata da Google Assistant e troviamo anche il supporto alle features AI nel prossimo futuro. L’azienda americana di proprietà di Lenovo assicura infine, 3 anni di aggiornamenti di sistema e 4 anni di patch di sicurezza.

Fotocamere

Qui abbiamo una main camera da 32 Megapixel che userete solo per le videocall, perché per i selfie sfrutterete il modulo fotografico principale che vanta un sensore da 50 Megapixel con apertura f/1.7 e un tele da 50 Megapixel con zoom 2X. Per i dettagli vi rimando alla recensione video.

Conclusioni

Motorola Razr 50 Ultra arriva in quattro colorazioni con un prezzo di listino di 1199,00€, IVA inclusa. Forse il costo è un po’ elevato ma questo è il clamshell più completo. Aspettiamo le offerte di Amazon e lo street price diverrà vantaggioso. Ad ogni modo, promuovo questo dispositivo su tutti i fronti.