PosteMobile, di recente, ha introdotto una nuova ed entusiasmante opzione per i suoi clienti. Di cosa si tratta ? Della possibilità di accedere alla rete 5G a soli 3 euro al mese. Tale novità si inserisce in una serie di iniziative dell’operatore volte a rendere questa opzione più accessibile e conveniente. Essa infatti prevede una velocità massima di download fino a 2Gbps e promette di migliorare in maniera significativa l’esperienza di navigazione di ciascun utente. In più può essere aggiunta a qualsiasi piano tariffario già esistente. In questo modo la rete di nuova generazione sarà davvero accessibile per chiunque, per di più a un prezzo super competitivo.

PosteMobile e la strategia di accesso al 5G

L’attivazione del servizio è semplice e veloce e richiede solo pochi passaggi. Gli utenti possono abilitarlo tramite l’app PostePay. Semplicemente accedendo alla sezione di personalizzazione del piano. In alternativa, è possibile visitare il sito ufficiale di PosteMobile, chiamando il numero 160 o inviando un SMS con il testo “Sì 5G” al numero 40 71 160. Ad ogni modo, è importante notare che l’opzione 5G non è disponibile per le SIM attivate prima del 14 luglio 2014 che non sono mai state sostituite. Questa esclusione potrebbe perciò limitare l’accesso per alcune persone. Anche se il prezzo ridotto e le alte prestazioni offerte potrebbero comunque attirare molti clienti desiderosi di sperimentare la rete di quinta generazione.

Tale iniziativa da parte di PosteMobile rappresenta un passo molto importante nella sua strategia. In quanto l’azienda mira, da sempre, ad aumentare la sua competitività nel mercato delle telecomunicazioni. Insomma, con la crescente diffusione di dispositivi compatibili e l’espansione delle infrastrutture di rete, tale soluzione potrebbe rappresentare una scelta vantaggiosa. In particolare per chi è alla ricerca di prestazioni elevate ad un costo conveniente. Ancora, la disponibilità immediata del servizio e la semplicità nell’attivazione sono ulteriori vantaggi da prendere in considerazione per un suo successo futuro.