Apple MacBook Pro è in super sconto su Amazon, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori occasioni dell’ultimo periodo, riuscendo a mettere le mani sul modello con processore M3, risparmiando molto più del solito.

Il dispositivo, nella sua variante con 1TB di memoria interna su SSD, viene commercializzato con uno sconto assolutamente da non perdere. Ciò che lo distingue da tutti gli altri modelli è sicuramente la presenza del SoC di ultima generazione, l’M3, il quale presenta anche 8GB di RAM ed una display da 14,2 pollici di diagonale, un Liquid Retina XDR dal dettaglio e dalla nitidezza di livello superiore.

Apple MacBook Pro: la promozione da non perdere su Amazon

Un’occasione davvero da non perdere in questi giorni su Amazon, la promozione va a toccare l’Apple MacBook Pro, il quale comunque avrebbe un listino iniziale di 2279 euro, che viene sapientemente ridotto del 18%, fino ad arrivare ad un prezzo finale da sostenere di 1869 euro (lo sconto applicato è di 410 euro). Prendetelo il prima possibile a questo link, le scorte sono limitate.

La colorazione attualmente in promozione è la Grigio Siderale, uno dei colori più belli tra quelli in circolazione, anche se va detto che potrete comunque scegliere di mettere le mani sul classico Argento, senza modifiche particolari nelle performance. L’autonomia rappresenta uno dei punti forti di questo dispositivo, essendo infatti facilmente utilizzabile fino a 22 ore continuative, la batteria è una delle soluzioni migliori su cui bisogna fare affidamento nel momento in cui si pensasse di utilizzare il notebook in mobilità. Per gli interessati, ricordiamo che il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, così da coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica.