Android 15: arriva la beta 4.2 per risolvere alcuni bug

La nuova beta 4.2 per Android 15 sta per essere rilasciata. L'aggiornamento mira a risolvere una serie di problematiche riscontrate.

Gli iscritti aldi Android hanno ora la possibilità di accedere alla nuovadi. Le novità relative a tale nuova versione non sono molte, ma risultano essere particolarmente importanti.

Quest’ultima Beta, infatti, è stata introdotta con lo scopo di migliorare una serie di problematiche che avevano colpito alcuni smartphone. Tra cui i modelli Pixel di Google.

Nuova Beta per Android 15

L’aggiornamento OTA arriverà per tutti i dispositivi Pixel compatibili (la lista è disponibile online) che aderiscono al programma. Quest’ultimi, riceveranno in automatico il passaggio alla Beta 4.2.

Gli interventi principali riguardano le fotocamere dei dispositivi. Secondo alcune indiscrezioni sembra che verrà rimossa la barra di colore grigio trasparente. Quest’ultima compariva spesso sulla schermata principale ogni qualvolta si usava l’app fotocamera. Ciò rendeva complicato l’uso di tale strumento sui dispositivi in questione. E non è tutto.

Sembra che l’aggiornamento per Android intervenga anche sui problemi che insorgevano nel momento in cui si provava a cambiare lo zoom. Ciò, infatti, comportava un crash dell’app. Dettaglio fastidioso che comprometteva l’uso dell’applicazione per moltissimi utenti.

È interessante considerare che anche l’applicazione YouTube riceverà dei miglioramenti. Quest’ultimi, anche qui, fanno riferimento ad crash ed interruzioni improvvise. L’aggiornamento punta a risolvere tali problematiche per migliorare l’uso della piattaforma per i video.

Tale Beta rappresenta l’ultima release prima del rilascio della versione stabile di Android 15. A tal proposito Google sta lavorando per i prime tester da effettuare. La data d’uscita ufficiale non è ancora stata rivelata. Dunque, sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali per sapere quando Android 15 arriverà nella versione stabile del sistema operativo. Non resta che attendere info ufficiali da parte di Mountain View. L’azienda è in continuo fermento e continuano ad emergere in rete nuove possibili indiscrezioni. A tal proposito, secondo alcune voci sembra che il rilascio avverrà per il mese di settembre.