Google ha finalmente svelato il Pixel 9 Pro Fold. Uno smartphone pieghevole che si posiziona come uno dei più attesi sul mercato. Presentato in un evento dedicato insieme ai nuovi Pixel9, PixelWatch3 e PixelBuds2 Pro, questo cellulare promette di ridefinire l’esperienza utente. Ciò grazie al suo mix di tecnologia avanzata e un design unico. Il modello Fold si distingue per il suo display interno da 8 pollici e uno esterno da 6,3”. Entrambi con una luminosità massima di 2.700 nit, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Il dispositivo è alimentato dal processore Google Tensor G4. Accompagnato da 16GB di RAM e opzioni di archiviazione da 256 o 512GB. Il comparto fotografico non è da meno. Presenta infatti una fotocamera principale da 48MP dotata di stabilizzazione ottica ed elettronica. Oltre che un’ultra-grandangolare da 10,5MP , e un teleobiettivo da 10,8MP con zoom ottico 5x. La camera frontale, pensata per i selfie, offre una risoluzione di 10MP con messa a fuoco automatica. Tra le altre specifiche tecniche, troviamo la connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3. Infine, una batteria da 4.650mAh che supporta la ricarica rapida a 45Watt e quella wireless Qi fino a 15Watt.

Pixel 9 Pro Fold: disponibilità limitata e specifiche sull’AI

Nonostante l’entusiasmo attorno al Pixel 9 Pro Fold, Google ha confermato che, al momento , non sarà disponibile in Italia. Il lancio è previsto a partire da settembre in alcuni mercati selezionati, come Francia e Germania. Esso presenterà un prezzo di partenza di 1.899€, inferiore rispetto al concorrente Samsung Galaxy Z Fold 6. Purtroppo, l’Italia continua a essere considerata un mercato secondario per il colosso di Mountain View. Come già successo in passato per altri dispositivi della stessa linea.

Un altro aspetto interessante che accompagna il lancio del Pixel9ProFold è l’annuncio dell’integrazione di Gemini. Il nuovo cuore dell’intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo Android. Questo rappresenta un passo importante per l’azienda. Android14, installato nativamente sul Fold, sarà infatti il primo sistema a sfruttare appieno questa nuova tecnologia. Rendendo il pieghevole non solo un oggetto di design, ma anche un potente strumento per la produttività e la gestione quotidiana.

Insomma, il nuovo smartphone in arrivo si presenta come un modello pieghevole altamente innovativo. Anche se la sua mancata disponibilità in Italia potrebbe deludere molti fan. Ad ogni modo, l’integrazione di avanzate funzionalità AI e un prezzo competitivo potrebbero renderlo un dispositivo molto ambito nei mercati in cui sarà disponibile.