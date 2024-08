Il recente evento Made-by-Google ha segnato un importante cambiamento nella strategia dell’azienda di Mountain View. Sorprendendo molti, Google ha deciso di anticipare il lancio dei nuovi smartphone Pixel 9 all’estate. Rompendo così la tradizione che vedeva il debutto di nuovi modelli in autunno. Sempre accompagnati dal rilascio dell’ultima versione di Android. Nonostante mesi di indiscrezioni e fughe di notizie, è stato ufficialmente confermato che i Pixel9 non saranno equipaggiati con Android15, ma saranno lanciati con la versione 14. Questa decisione rappresenta una novità per l’ azienda. La quale, in passato ha sempre allineato l’uscita del nuovo hardware con quella del software più recente.

Google: supporto software e le novità dei Pixel 9

Questa mossa ha generato alcune domande riguardo al futuro della linea Pixel e al suo rapporto con gli aggiornamenti di Android. La scelta di anticipare il lancio potrebbe essere una strategia temporanea. Oppure segnare un cambiamento permanente nel modo in cui Google gestisce il rilascio dei suoi prodotti. Non è ancora chiaro se il Pixel10 seguirà lo stesso schema o se tornerà alla sua vecchia abitudine. Ovvero quella di lanciare nuovi dispositivi in linea con una versione inedita di Android. Nonostante questa variazione, Google ha comunque confermato che il supporto per i Pixel9 resterà solido. Vi saranno infatti 7 anni di aggiornamenti garantiti. Cosa che tranquillizza molto gli utenti.

Dunque, l’ assenza della versione 15 del sistema operativo sui nuovi Pixel non dovrebbe essere motivo di preoccupazione per chi ha già preordinato il cellulare. In quanto la promessa di 7 anni di aggiornamenti assicura una maggiore longevità in termini di supporto software. Ad ogni modo, resta da vedere se questo nuovo approccio influenzerà la cadenza degli aggiornamenti e l’introduzione delle nuove funzionalità.

Ancora più interessante riguarda l’ introduzione dell’intelligenza artificiale Gemini sui nuovi modelli Pixel. La quale promette di migliorare l’esperienza d’uso, grazie a una maggiore integrazione delle capacità di AI nel sistema. I Pixel9 vantano un display Actua da 6,3 pollici, una fotocamera avanzata e una batteria con un’autonomia stimata di 24 ore. Per chi desidera invece un modello ancora più prestante, vi è il Pro XL. Quest’ ultimo offre uno schermo Super Actua da 6,8” e un sistema a tripla fotocamera posteriore.