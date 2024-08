WhatsApp sta lavorando per inserire in modo sistemico l’intelligenza artificiale nelle sue funzioni. A tal proposito, un nuovo aggiornamento potrebbe presto permettere agli utenti di interagire con Meta AI usando una modalità di chat vocale. Secondo alcune indiscrezioni la novità è in arrivo è stata scovata nella beta 2.24.17.16 di WhatsApp per Android. È però probabile che verrà rilasciata poi anche nella versione iOS della piattaforma.

Su WhatsApp la modalità vocale per parlare con l’AI

Riguardo la nuova funzione WABetaInfo ha dichiarato che gli utenti avranno a disposizione 10 voce diverse. In tal modo potranno conversare con Meta AI in tempo reale. I continui aggiornamenti per l’intelligenza artificiale provano le intenzioni dell’azienda riguardo tale tecnologia. È infatti evidente che Meta intenda integrare sempre di più l’AI sulle sue piattaforme e ovviamente WhatsApp è compresa nella strategia.

La funzione, come anticipato, è presente nella versione beta per Android. Nonostante ciò, non è ancora disponibile per i test pubblici. Dunque, anche gli utenti che sono iscritti alla versione beta della piattaforma potrebbero non avere l’occasione di sfruttare la modalità vocale. Quest’ultima è ancora in aggiornamento.

Per tale motivo, non è ancora noto quando la funzione verrà rilasciata nella versione stabile dell’app. Il continuo sviluppo dell’AI e la sua diffusione in tutte aziende tech potrebbe ridurre i tempi. Dunque, è possibile ipotizzare che non bisognerà attendere troppo per il rilascio.

L’arrivo della nuova funzione potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con WhatsApp. In tal modo la piattaforma potrà offrire a tutti gli utenti un’esperienza versatile. Inoltre, allo stesso tempo, le conversazioni con l’intelligenza artificiale possono diventare più naturali.

Di recente, WhatsApp sta lavorando su diverse innovazioni importanti. Quest’ultime rendono l’uso della piattaforma sempre più all’avanguardia e pronta a rispondere alle esigenze più varie di tutti gli utenti. Ora non resta che attendere per scoprire quando arriverà per tutti la nuova modalità vocale di Meta AI.