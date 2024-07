Pixel Buds Pro 2: svelati i prezzi e la data di lancio

Le tanto attese Pixel Buds Pro 2 di Google stanno per arrivare sul mercato con alcune interessanti novità. Secondo indiscrezioni rivelate dalla testata francese Dralabs, i nuovi auricolari wireless di avranno un prezzo di 229 dollari negli Stati Uniti. Mentre di 249€ nell’Unione Europea e 219 sterline nel Regno Unito. La data di lancio è prevista per il 22 agosto. Appena una settimana dopo la presentazione ufficiale che si terrà il 13 agosto.

Pixel Buds Pro 2: miglioramenti e nuove caratteristiche svelate

Rispetto al modello precedente, uscito nel 2022, il prezzo dei nuovi Pixel BudsPro2 risulta leggermente più alto. Le aspettative sono piuttosto alte. Poiché si prevede che offriranno miglioramenti sostanziali in termini di funzionalità ed efficienza. Le prime immagini trapelate mostrano le cuffie in quattro nuove colorazioni. Ovvero Hazel, Porcelain, Wintergreen e Peony. Le quali aggiungono un tocco di freschezza al design già apprezzato.

Uno degli aspetti più discussi riguarda la custodia. Essa sarà leggermente più grande rispetto a quella del modello attuale. Questa modifica potrebbe suggerire un aumento della capacità della batteria. Le voci parlano di una da 650mAh. Un miglioramento rispetto ai 620mAh delle Pixel Buds Pro originali, che garantirebbe una maggiore durata. Attualmente, gli auricolari garantiscono fino a 31 ore di autonomia complessiva con la custodia di ricarica. Ma un incremento della capacità potrebbe ulteriormente migliorare questa prestazione.

Gli appassionati di tecnologia stanno già discutendo animatamente delle nuove arrivate. Con alcuni che attendono con ansia di vedere se i miglioramenti giustificheranno il prezzo più elevato. Le nuove colorazioni hanno già attirato l’attenzione degli utenti, che apprezzano la varietà offerta da Google. Con la presentazione ufficiale imminente, i fan non vedono l’ora di scoprire tutte le novità che l’azienda ha in serbo per loro. Non solo per le cuffie, ma anche per la nuova linea di smartphone Pixel, i cui dettagli sono anch’essi da poco trapelati online.