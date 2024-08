Le cuffie Bose Ultra sono disponibili su Amazon ad un prezzo estremamente più basso del normale, in questo modo l’utente si ritrova ad avere la possibilità di avvicinarsi all’acquisto, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale che andrà effettivamente a sostenere.

Il prodotto in questione va a trattare auricolari in-ear dal design praticamente unico nel suo genere, difficilmente vi siete imbattuti in un device simile, proprio perché la loro ergonomia si affida ad un funzionamento che ricorda lontanamente una clip, che si va ad agganciare alla cartilagine dell’orecchio nella parte bassa, senza risultare troppo invasiva all’interno del canale uditivo.

Cuffie Bose in promozione su Amazon

Se volete provare cuffie Bose di alta qualità, allora dovete pensare di acquistare gli auricolari della serie Bose Ultra, il loro listino è molto elevato, come la maggior parte dei prodotti del brand, avvicinandosi a circa 399 euro. Per dovere di cronaca va detto che il prezzo più basso raggiunto nel periodo era stato di 349 euro, ulteriormente ridotto del 14% fino a 299,95 euro. L’acquisto lo potete effettuare direttamente a questo link.

Una delle caratteristiche principali del prodotto è sicuramente la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo in commercio, essendo infatti perfettamente utilizzabile sia con Android che con iOS, al pieno delle sue funzioni. Sono auricolari wireless, che possono tranquillamente essere utilizzati lontani dalla presa a muro, con una autonomia che, dati alla mano, dovrebbe raggiungere anche 48 ore (sfruttando ovviamente i cicli di ricarica garantiti dalla custodia di ricarica). Se interessati all’acquisto, sottolineiamo la presenza in due colorazioni differenti, una completamente nera, ed una bianca con riflessi argentati. I materiali utilizzati per la realizzazione sono di ottima qualità generale, sono pressoché plastici, ma comunque resistenti e duraturi nel tempo.