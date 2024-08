Quando gli antichi Greci narravano la leggenda di Icaro, destinato a essere per sempre un monito contro il volare troppo vicino al sole, non potevano immaginare che i veri pericoli ad alte quote sarebbero stati il piede d’atleta e l’urina di sconosciuti.

Eppure, eccoci qui – perché, a quanto pare, alcuni hanno bisogno di sentirsi dire: non toglietevi le scarpe in aereo. È disgustoso.

“Le cabine vengono pulite prima di ogni volo,” afferma il pilota Patrick Smith, autore del sito web Ask the Pilot, “ma si tratta di una pulizia sommaria quando ci sono solo 15 o 20 minuti per completarla.”

Nonostante la maggiore consapevolezza sull’igiene e l’importanza di non condividere germi con estranei post-pandemia, non c’è garanzia che le compagnie aeree eseguano il tipo di pulizia che ci si aspetterebbe tra un volo e l’altro. Potrebbe limitarsi a gettare la spazzatura e pulire le maniglie delle porte.

Solo dopo otto ore di sosta – tipicamente per i jet a lungo raggio – viene effettuata una pulizia approfondita. In questi casi, ogni cuscino del sedile viene rimosso, i sedili aspirati e la moquette lavata in tutta la cabina.

Ma tali procedure sono rare. Più probabile è che l’aereo su cui state salendo sia stato, nel migliore dei casi, “nebulizzato” – cioè spruzzato con goccioline di disinfettante caricate elettrostaticamente. “È un po’ come strofinare un palloncino sui capelli e poi attaccarlo al muro,” spiega Joshua Robertson, CEO di EMist, un’azienda texana che produce nebulizzatori elettrostatici per United Airlines e Alaska.

In pratica, un addetto alle pulizie armato di zaino pieno di disinfettante e ugello spray riempie ogni angolo della cabina con una sottile nebbia. Successivamente, un team può entrare e pulire le aree ad alto contatto come braccioli e maniglie con salviette disinfettanti e – se il tempo lo consente, cosa che spesso non accade – la moquette potrebbe essere aspirata.

Ovviamente, questo sistema non è rigoroso come una pulizia profonda – ma non è neanche il minimo che ci si possa aspettare. Le compagnie aeree sono notoriamente guidate dai margini di profitto piuttosto che dal comfort o dalla sicurezza dei passeggeri, e ogni secondo extra conta. Le macchie vengono pulite localmente, ma non necessariamente disinfettate; la nebulizzazione può essere omessa se l’aereo necessita di un cambio più rapido e, cosa peggiore, non c’è l’obbligo di pulire l’aereo, nemmeno i bagni, durante il volo. Sì, anche se qualcuno fa… un pasticcio.

Tutto ciò significa, in sostanza: tenete le scarpe ai piedi. “Chi decide di andare a piedi nudi potrebbe raccogliere batteri e virus che potrebbero influire negativamente sulla sua salute,” avverte David Krause, proprietario di SyQuest USA, che produce prodotti per la pulizia utilizzati sugli aerei. “Allo stesso modo, c’è sempre il rischio di contrarre un’infezione fungina.”

In effetti, sapete cosa? Potrebbe essere una buona idea indossare anche i guanti. Giusto per essere sicuri.