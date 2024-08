Microsoft annuncia la nuova visualizzazione per Categorie con Windows 11

Microsoft è al lavoro su una novità sostanziale per il menu Start di Windows 11. Si tratta dell’ introduzione di una funzionalità denominata “visualizzazione per categorie”. Tale innovazione attualmente è in fase di sviluppo e non è stata ancora annunciata ufficialmente. Essa promette però di ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con le applicazioni sul loro desktop. L’idea alla base è quella di organizzare le applicazioni in categorie simili a quelle presenti sui dispositivi mobili, come quelli iOS e Android. La funzionalità è emersa attraverso la build 22635.4010, distribuita recentemente agli utenti Insider nel canale Beta. Malgrado la promessa di una maggiore organizzazione, l’implementazione attuale presenta diversi problemi. Ad esempio, le icone, disposte in una griglia, appaiono poco naturali. In più l’effetto visivo al passaggio del mouse non è ancora del tutto raffinato, lasciando spazio a futuri miglioramenti.

Critiche e discussioni sul Menu Start di Windows 11: le reazioni del pubblico

Il nuovo sistema di categorizzazione, però, non viene accolto senza critiche. Gli utenti di Windows 11 hanno sollevato dubbi riguardo al menu Start esistente, che molti considerano già problematico. Le lamentele riguardano la proliferazione di app promosse e pubblicità invasive. Le quali occupano spazio prezioso e compromettono l’esperienza d’uso generale. In più, la sezione “Consigliati”, continua a essere presente anche quando non contiene suggerimenti utili, è quindi particolarmente controversa. Questo elemento del menu è visto come un ingombro piuttosto che un qualcosa di utile. Alcuni utenti auspicano che la nuova visualizzazione per categorie possa rappresentare un miglioramento tangibile. Sperano infatti in una soluzione più funzionale e meno affollata.

Vi è però una forte frustrazione per il fatto che Microsoft non abbia ancora affrontato le richieste più urgenti. Come la possibilità di rimuovere completamente la voce “Consigliati” e migliorare la personalizzazione complessiva del menu. Con l’introduzione della nuova visualizzazione attraverso il programma Windows Insider, Microsoft avrà l’opportunità di raccogliere feedback dettagliati. Così da poter apportare le modifiche necessarie prima del rilascio pubblico. Tale processo di revisione sarà cruciale per determinare se la nuova funzionalità riuscirà a soddisfare le aspettative e a risolvere le criticità esistenti.