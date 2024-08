Per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore Very Mobile offre una nuova promo molto più che vantaggiosa. Si tratta della nuova Flash Back! XL ed è stata ideata per tutti coloro che cercano un pacchetto dati ricco e allo stesso tempo vantaggioso dal punto di vista economico. L’offerta di Very Mobile richiede la portabilità del proprio numero di telefono da altri operatori come Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e molti altri ancora. Per scoprire la lista completa dei gestori disponibili è possibile recarsi sul sito web ufficiale di Very e consultarla nell’apposita sezione dedicata.

Very Mobile: ecco i vantaggi della nuova offerta

Oltre al pacchetto dati, la promo comprende anche ulteriori vantaggi. A tal proposito, è utile sapere che la SIM, la sua spedizione e la relativa attivazione sono completamente gratuite. La scheda può essere richiesta online e viene spedita direttamente all’indirizzo fornito dagli utenti. In alternativa, è possibile in uno dei 3000 punti vendita Very Mobile per procedere di persona.

L’operatore virtuale offre a tutti i suoi utenti una copertura del 99,7% del territorio nazionale. Ciò significa che con la rete 4G permette ai suoi clienti di accedere ad una navigazione ottima e veloce ovunque e senza interruzioni.

Il pacchetto dati di Flash Back! XL di Very Mobile offre ogni mese minuti ed SMS illimitati e 200GB di traffico internet ogni mese. il tutto a soli 6,99 euro. Si tratta di una delle offerte più vantaggiose attualmente attive sul mercato. Un’occasione imperdibile per tutti gli utenti che desiderano convenienza senza rinunciare alla qualità.

Connessione stabile, una quantità elevata di dati e servizi extra sono alla base di una promo unica nel suo genere. Per tutti gli utenti che desiderano approfittare della promo Very Mobile è consigliabile procedere in fretta. In tal modo è possibile attivarla senza perdere l’occasione di attivarla prima dello scadere del tempo.