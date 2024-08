In un’epoca in cui la tecnologia sembra allontanarci dai comandi manuali, SwitchBot propone una soluzione che unisce il familiare concetto di telecomando con le moderne esigenze di automazione domestica. Questo approccio innovativo potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi domestici, offrendo un ponte tra il passato e il futuro della domotica.

Come molte aziende negli ultimi 15 anni, SwitchBot adotta un approccio simile a quello di Apple per il packaging. La confezione presenta solo il telecomando sulla parte frontale, mentre i dettagli sono riportati sul retro. Il lato è altrettanto minimalista, mostrando solo il nome del prodotto. La scatola è robusta, sempre in stile Apple, riducendo il rischio di danni al contenuto.

Il retro della confezione illustra chiaramente le caratteristiche del prodotto. Il telecomando funziona con dispositivi che tipicamente utilizzano un controllo a infrarossi (IR), sostituendoli efficacemente. È inoltre compatibile con i dispositivi SwitchBot, utilizzando il Bluetooth come metodo di comunicazione preferito dall’azienda. La compatibilità con Matter è garantita, ma solo se collegato a uno dei bridge o hub Matter di SwitchBot, come l’Hub 2 o l’Hub Mini Matter. Una funzionalità interessante è la possibilità di avviare ‘Scene Rapide’, che però richiede la connessione a uno degli hub SwitchBot per attivare scenari nell’app dedicata e su altre piattaforme Matter.

Il telecomando è dotato di una batteria al litio integrata che offre fino a 5 mesi di utilizzo medio tra una ricarica e l’altra. Oltre al telecomando, esteticamente gradevole, la confezione include un cavo USB-A/USB-C per la ricarica, alcune carte di garanzia e social media, il manuale di istruzioni e uno strumento per il reset.

Nonostante l’ascesa di Thread, SwitchBot continua a utilizzare il Bluetooth. Sebbene questa scelta possa sembrare discutibile, considerando l’ampia base di clienti di SwitchBot, ha senso non abbandonare questa tecnologia per un singolo dispositivo. Pertanto, seppur con qualche riserva, si può comprendere la loro decisione. Questo approccio evidenzia la sfida che molte aziende di domotica stanno affrontando: bilanciare l’innovazione con la necessità di mantenere la compatibilità con i prodotti esistenti. SwitchBot sembra aver optato per una soluzione di compromesso, offrendo funzionalità avanzate pur mantenendo la compatibilità con la sua linea di prodotti esistente.

Il telecomando

Come telecomando, apprezzo particolarmente il fatto che non sia sovraccarico di pulsanti, come spesso accade con i telecomandi per TV, condizionatori o lettori Blu-Ray. Questo potrebbe generare qualche confusione, dato che i pulsanti assumono funzioni diverse a seconda del dispositivo collegato, ma l’ho trovato generalmente intuitivo. Non sono ancora un pensionato, quindi forse la mia esperienza è un po’ di parte. Tuttavia, ritengo che il concetto di telecomando sia familiare a quasi tutti, e questo dispositivo dovrebbe “inserirsi” facilmente nella routine della maggior parte delle persone.

Con quasi metà del corpo occupato da uno schermo, si è lasciati con un set relativamente piccolo di controlli, ma come già detto, la funzionalità di alcuni di questi cambia a seconda di ciò che si sta controllando. Per una TV, ad esempio, ci sono i classici controlli del volume e il pulsante mute, oltre a un pulsante per i canali. Sono presenti anche un pulsante “indietro” e un pulsante Home, entrambi diventati più comuni sui telecomandi moderni. Il pulsante che spicca – letteralmente – è quello rosso con il logo SwitchBot. Questo è esclusivo per il telecomando e riporta essenzialmente al menu principale, dove sono elencati tutti i dispositivi.

Meno comune per i telecomandi standard è la rotella jog, più familiare forse a chi possiede un Apple TV. Questa funziona come ci si aspetterebbe, ma in certe circostanze utilizza anche i tipici controlli su/giù/sinistra/destra per selezionare elementi in un elenco o menu. C’è un pulsante “conferma” o “seleziona” al centro, e sopra ci sono i pulsanti di accensione e spegnimento, che per una TV o un condizionatore funzionano come previsto. Sopra l’array di pulsanti standard, ma sotto il display, ci sono quattro pulsanti “scorciatoia”. Questi cambiano la loro offerta in base a ciò che si sta controllando, aspetto che approfondirò più avanti.

Poiché il telecomando utilizza gli infrarossi, troviamo la stessa finestra di trasmissione nella parte superiore/frontale del dispositivo, quindi nulla di diverso in questo senso. Ciò che differisce da molti altri telecomandi è la batteria al litio incorporata, quindi non si usano batterie AA o AAA come in un telecomando normale. Per questo, c’è una porta USB-C per ricaricare la batteria interna. Accanto ad essa si trova un piccolo foro per resettare il dispositivo se necessario.

Display

Ho già aggiunto alcuni dispositivi al telecomando: la mia TV Samsung, un condizionatore Olimpia Splendid e un decoder Sky. Inoltre, ho collegato il telecomando a un SwitchBot Hub Mini con Matter, rendendolo compatibile così ad Apple Home.

Concentrandoci sul controllo del condizionatore, sul display si vede un grande “OFF” insieme a un’icona del condizionatore. Sotto, tre dei quattro pulsanti di scelta rapida hanno opzioni assegnate con le relative icone. I pulsanti principali di accensione e spegnimento sul telecomando accendono o spengono il condizionatore, quindi è abbastanza intuitivo per la maggior parte delle persone. Il primo dei tre pulsanti di scelta rapida (quello con l’icona del fiocco di neve) dà accesso alle diverse modalità del condizionatore – più di quelle tipicamente disponibili in Apple Home. Il secondo pulsante permette di accedere alle diverse velocità della ventola, mentre il terzo controlla le alette direzionali per il flusso d’aria.

È importante notare che i controlli e le opzioni all’interno di ciascuna sezione possono variare a seconda del tipo e modello di condizionatore. Inoltre, le sezioni assegnate ai pulsanti di scelta rapida sono impostate automaticamente e non possono essere modificate.

Un punto cruciale, che ho sollevato con SwitchBot, è che quando si cambiano le impostazioni del condizionatore tramite il telecomando, queste non vengono sincronizzate nell’app SwitchBot. Gli altri dispositivi registrati hanno funzionato senza problemi essendo completamente compatibili.

Applicazione

Nell’app SwitchBot, si possono vedere due telecomandi, anche se al momento ne sto utilizzando solo uno. Toccando il riquadro “Remote B”, appaiono pannelli individuali, ciascuno rappresentante un dispositivo che il telecomando può controllare. Toccando uno di questi, si apre una schermata che replica essenzialmente il telecomando stesso. Questo permette di toccare qualsiasi pulsante e vedere quali opzioni sono associate ad essi. Nella maggior parte dei casi, queste non possono essere modificate, ma dà un’idea di come funzionano effettivamente questi pulsanti e i controlli ad essi assegnati.

La gestione dei dispositivi nell’app SwitchBot offre diverse opzioni per aggiungere nuovi dispositivi al telecomando. La sezione “Come aggiungere” presenta tre opzioni principali: Importa dispositivi esistenti, Aggiungi manualmente e Controllo di terze parti. Queste opzioni consentono una flessibilità nell’aggiunta di vari tipi di dispositivi, permettendo sia l’importazione di apparecchi già configurati che l’aggiunta manuale di nuovi dispositivi. L’opzione di controllo di terze parti amplia ulteriormente la compatibilità del telecomando.

Inoltre, l’app offre una vasta gamma di categorie per l’aggiunta diretta di dispositivi al telecomando. Questa funzionalità permette agli utenti di personalizzare il loro telecomando universale in base alle loro specifiche esigenze domestiche, coprendo una vasta gamma di elettrodomestici e dispositivi smart.

Un’ultima funzione da menzionare è “Trova telecomando universale”, che una volta attivata, fa emettere al telecomando un suono di bip per un paio di secondi, permettendovi di recuperarlo facilmente, ad esempio, dal fondo del divano. I pulsanti e il display lampeggiano anche brevemente, facilitando ulteriormente la localizzazione del dispositivo in ambienti poco illuminati o in situazioni in cui il telecomando potrebbe essere nascosto alla vista.

Conclusioni

Penso che il design e la semplicità del telecomando siano eccellenti, e funziona davvero bene con la quantità minima di pulsanti rispetto a un telecomando standard nella maggior parte dei casi. Il punto debole è la mancanza di sincronizzazione dello stato del condizionatore con l’app. Mi piace l’idea dei quattro pulsanti di scelta rapida esposti ad Apple Home, e anche se sono a pressione singola, non sono sicuro di cosa altro si potrebbe ottenere in questo senso. È anche giusto dire che, mentre lo si può paragonare a un dispositivo di controllo intelligente a 4 pulsanti, quei dispositivi non possono anche controllare la TV, il ventilatore, il condizionatore e altro, quindi questo telecomando offre qualcosa in più.

Vorrei solo che SwitchBot facesse il grande passo e passasse a Thread. A mio parere, è più che dovuto, e se questo dispositivo utilizzasse Matter su Thread (se effettivamente possibile), potrebbe essere davvero rivoluzionario.

Per me, essendo un appassionato di domotica costantemente curioso, vado avanti e cerco di trarre il meglio da questo dispositivo! Nonostante le sue imperfezioni, il telecomando universale SwitchBot rimane un prodotto interessante che ha il potenziale per diventare un dispositivo essenziale nella casa intelligente, soprattutto se l’azienda continuerà ad ascoltare il feedback degli utenti e a migliorare il prodotto attraverso aggiornamenti futuri.

Il prodotto è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 119 €.