L’attesa i nuovi smartphone Oppo, la serie Find X8, sta crescendo. A riguardo, le ultime indiscrezioni offrono uno sguardo più approfondito su ciò che possiamo aspettarci dai modelli FindX8 e X8Pro. In un’anticipazione interessante, sembra che il marchio abbia deciso di equipaggiare entrambi i dispositivi con il chipset MediaTek Dimensity 9400. Una scelta che punta a garantire un eccellente equilibrio tra prestazioni elevate e consumi contenuti. Questa mossa differenzia il FindX8 Ultra. Il quale, invece, sarà alimentato dal più potente Snapdragon 8 Gen 4, mantenendo così una distinzione chiara tra i modelli.

Nuova gamma Oppo: fotocamera e batteria prestazioni di alto livello

Passando al design e al display, il Find X8 base sarà dotato di uno schermo OLED piatto da 6,6 pollici. Mentre il Pro presenterà un display leggermente più grande da 6,8 pollici con bordi microcurvi. Offrendo, in questo modo, un’esperienza visiva superiore. Entrambi avranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 1,5K. Anche se solo l’Ultra potrà vantare un pannello QHD+. Le opzioni di colore saranno varie. Il modello base sarà disponibile in nero, bianco, rosa e blue. Invece, il Pro, verrà offerto in nero, bianco e blu.

Un’altra area in cui questi dispositivi si distinguono è il comparto fotografico. Sia il FindX8 che il Pro saranno dotati di una fotocamera principale da 50MP. Oltre che di una grandangolare anch’essa da 50 MP. La versione-Pro, però, si spingerà oltre. Arrivando ad includere due teleobiettivi con capacità di zoom 3x e 10x, rispetto al solo zoom 3x presente sul modello base. Questa configurazione rende tale modello particolarmente adatto per gli appassionati di fotografia che cercano maggiore versatilità.

Per quanto riguarda la batteria, entrambi i cellulari supporteranno la ricarica rapida a 100W. In più disporranno di una capacità compresa tra 5.600 e 5.700mAh. Queste batterie utilizzeranno la tecnologia Glacier. La quale impiega un anodo in carbonio e silicio per aumentare la densità energetica e migliorare la durata nel tempo. In modo da consentire di mantenere compatte le dimensioni del dispositivo. Insomma, con queste caratteristiche, i prossimi Oppo promettono di essere tra i dispositivi più interessanti e innovativi dell’anno.