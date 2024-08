Uno sconto davvero più unico che raro sull’acquisto di una smart TV Samsung di ottimo livello, un prodotto di diagonale di 55 pollici che permette comunque di raggiungere una risoluzione massima in 4K, sfruttando la tecnologia QLED, ed appoggiandosi al processore NQ4 AI Gen2.

La differenza rispetto ai normali televisori la possiamo notare sin da subito sul design, infatti le cornici sono prima di tutto molto sottili, tanto da risultare quasi alla stessa stregua di un infinity display, con la base di appoggio, o supporto, al centro, in questo modo si possono inserire svariati oggetti o dispositivi al di sotto, e facilitare in egual misura il posizionamento praticamente dovunque si desideri.

Smart TV Samsung: che occasione a questo prezzo

Il modello di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo avrebbe un listino particolarmente elevato, infatti il suo costo è di 1499 euro, che allo stesso tempo viene ridotto da Amazon di circa 550 euro, così da poter spendere solamente 949 euro (sconto del 37% sul listino originario), senza modifiche particolari nemmeno alla garanzia legale della durata di 2 anni dalla data dell’ordine, che può essere completato direttamente al seguente link.

All’interno del device possiamo trovare tantissima tecnologia, come Q-Symphony&Dolby Atmos, ma anche gli assistenti vocali, quali possono essere Amazon Alexa, Samsung Bixby, o semplicemente Google Assistant. La colorazione in promozione è la Carbon Silver, il prodotto, va ricordato, è stato lanciato sul mercato nel corso del 2024, e come tale risulta essere estremamente recente (ha classe energetica G). Se ve lo steste domandando, è anche perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre, chiamato ufficialmente di seconda generazione, per questo motivo non dovete assolutamente temere di essere costretti ad acquistare decoder o similari.