Non c’è fine per la faida tra Donald Trump ed X. Secondo recenti aggiornamenti, i post dell’ex presidente non sono più ricercabili sulla piattaforma. Come riportato da Mediaite la funzione è stata disattivata, dunque non produce più risultati che siano pertinenti o cronologici.

I post specifici non vengono trovati immediatamente per ricercarli bisogna reperire fra i risultati generali l’account di Trump su X.

Donald Trump: cosa è successo ai suoi post su X?

Ricordiamo che c’erano già stati dei precedenti tra i due soggetti coinvolti. Nel 2021 l’account X di Trump era stato sospeso dopo una violazione delle politiche proprie del noto social di microblogging. L’ex presidente, ora di nuovo in carica nelle recenti elezioni, è stato reintegrato sulla piattaforma di Elon Musk; eppure, ha già ricevuto delle nuove limitazioni.

Al momento non è ancora noto il motivo della decisione di X. La mancata possibilità di ricerca non dipende dalla precedente sospensione, dato che in altri casi simili i profili non riscontrano lo stesso intoppo. Dunque, sembra inevitabile ipotizzare che si tratti di una conseguenza diretta di una scelta dell’azienda. A confermare tale scenario c’è un ingegnere software che ha ribadito che non si è verificata la stessa situazione con altri account.

Al momento, X non ha dichiarato nulla riguardo la questione. Sono molti però i dubbi relativi a quanto sta accadendo e riguardo la gestione dei contenuti e la trasparenza per le politiche di moderazione di Musk. Sarà interessante capire come evolverà la situazione. Inoltre, bisogna scoprire se verrà rilasciata una precisa dichiarazione riguardo quanto è stato deciso per Donald Trump e i suoi post.

Nel frattempo, alcuni sostenitori dell’ex presidente hanno creato una sorta di archivio gratuito denominato “Trump Twitter Archive”. Si tratta di un database che raccoglie tutti i suoi post su X a disposizione di tutti coloro che intendono visionare i contenuti pubblicati dall’ex presidente.