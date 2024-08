Apple iPhone 15, nonostante tra relativamente poche settimane potremmo vedere il nuovo modello, resta uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo, in tal modo gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto di qualità, ed essere sicuri di avere accesso alle specifiche tecniche di più alto livello.

Nel momento in cui penserete di avvicinarvi a questo device, dovete ricordare che il quantitativo di memoria interna che andrete a selezionare resterà invariato per sempre, ciò sta a significare, in parole povere, che se acquisterete la variante con 128GB di memoria interna, poi non potrete espanderla in un secondo momento, ma resterà fissa per sempre. Per questo motivo consigliamo caldamente di prestare particolare attenzione a ciò che andrete a scegliere in fase d’acquisto.

Apple iPhone 15: la promozione è da urlo solo oggi

Spendere poco sull’acquisto di Apple iPhone 15 è finalmente possibile, proprio in questi giorni infatti su Amazon è prevista una riduzione di 230 euro sul valore iniziale di listino, tanto da arrivare a spendere solamente 769 euro per il suo acquisto definitivo (corrispondente al 21% del valore iniziale), dato il suo listino essere di ben 979 euro. Lo potete ordinare qui, sempre con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato.

Il comparto fotografico, integrato nella parte posteriore, è composto per la precisione da due sensori differenti: un principale da 48 megapixel ed un ultragrandangolare da 12 megapixel. Gli scatti vengono realizzati al massimo a 8000 x 6000 pixel, approfittando di un angolo di visualizzazione di 120 gradi, con video registrati al massimo in 4K a 60fps. Per quanto riguarda la parte anteriore, l’attenzione viene catturata dal sensore da 12 megapixel, con apertura F1.9, il tutto permette comunque di realizzare ottimi scatti fotografici che mantengono pressoché inalterata la qualità rispetto ai soliti standard a cui siamo abituati.