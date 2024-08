Auto elettriche: rassicurazioni dall'ADAC per gli ingorghi

Durante l’estate, l’aria condizionata diventa indispensabile per i viaggi in auto. Impossibile resistere sotto il sole cocente senza attivarla e aprire i finestrini è come accendere un phon. Per chi però possiede veicoli elettrici c’è però spesso la preoccupazione legata ad un eccessivo consumo di batteria che questa comporta. Questo accade soprattutto quando si è fermi nel traffico senza spostarsi di un millimetro da ore. In molti si chiedono se, bloccati in una coda, sia più saggio spegnere il climatizzatore e abbassare i finestrini per risparmiare energia. L’ADAC, l’automobile club tedesco, ha cercato di dare una risposta a questa domanda dopo aver effettuato alcuni test.

L’esperimento è stato realizzato simulando una tipica giornata estiva, cercando di ricreare temperature che hanno raggiunto i 35°C (anche più basse di quelle che riscontriamo ultimamente). Per ricreare le condizioni reali di caldo intenso, l’ADAC ha però utilizzato lampade UV per imitare la radiazione solare per otto ore consecutive. L’auto elettrica scelta per il test è stata una Tesla Model Y, con una batteria carica al 60% e il climatizzatore impostato ad una temperatura di 20°C.

Autonomia auto elettrica migliore di quella a combustione?

Nonostante la temperatura esterna e quella percepita sul cruscotto abbiano raggiunto i 45°C, l’interno del veicolo è rimasto ad una temperatura gradevole, stabile intorno ai 25°C. Durante l’esperimento, il climatizzatore ha consumato circa 1,5 kWh all’ora, totalizzando un consumo complessivo di 12 kWh nelle otto ore. Questo si è tradotto in una riduzione dell’autonomia di circa 8 km all’ora, meno di quanto si aspettassero.

I risultati del test sono perciò rassicuranti. Nonostante l’utilizzo continuo del climatizzatore, l’impatto sull’autonomia della batteria dell’auto elettrica è stato piuttosto contenuto. L’ADAC ha anzi evidenziato che il consumo energetico delle auto elettriche in queste condizioni è inferiore rispetto a quello delle auto a combustione interna. Queste ultime possono addirittura consumare circa 1,5 litri di carburante ogni ora con l’aria condizionata attiva nel traffico estivo

L’ADAC invita in sostanza i conducenti di auto elettriche a non preoccuparsi eccessivamente di rimanere bloccati in coda sotto il sole. È sempre consigliabile, però, partire con una batteria ben carica e avere a bordo acqua e cibo per affrontare eventuali imprevisti, come per qualsiasi altro viaggio e con qualsiasi mezzo.