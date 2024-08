Dal 1° settembre 2024, WindTre applicherà un aumento di 2 euro al mese su alcune delle sue offerte di rete fissa. Questa modifica si inserisce in un contesto di rimodulazioni che hanno interessato molte persone negli ultimi mesi. Infatti, a partire dal 1° agosto 2024, già era stato previsto un incremento di 2-3€ mensili per le promo di telefonia fissa. Mentre dal 1° luglio 2024 era entrato in vigore un incremento di 5,99€ al mese. Queste decisioni sono state giustificate dall’operatore con la necessità di aggiornare le proprie promozioni in risposta alle crescenti esigenze di mercato. Ma soprattutto per cercare di continuare a mantenere elevati standard di servizio. Secondo WindTre, tali aggiustamenti permetteranno di sostenere gli investimenti necessari per garantire un’infrastruttura di rete adeguata e prestazioni di alta qualità.

WindTre: come recedere o cambiare operatore, tutte le opzioni disponibili

La rimodulazione dei costi si allinea con un trend più ampio nel settore delle telecomunicazioni. Un contesto in cui le aziende stanno adeguando le loro tariffe per affrontare le sfide economiche e competitive. Per i clienti di WindTre, ciò rappresenta un ulteriore cambiamento dopo l’aumento già applicato alle offerte di rete mobile, avvenuto il 10 Luglio di quest’ anno. L’operatore ha comunicato che i clienti interessati verranno informati tramite la fattura di giugno 2024. Ma chi non accetterà le nuove condizioni avrà la possibilità di recedere dal contratto. Il tutto senza incorrere in penali o costi di disattivazione.

Dunque coloro che desiderano opporsi all’aumento e recedere dal contratto hanno tempo fino al 31 agosto per procedere senza alcun costo. La comunicazione di recesso può essere inviata utilizzando diverse modalità. Ad esempio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando il form presente sul sito ufficiale di WindTre. È anche possibile recarsi direttamente in un punto vendita autorizzato.

In caso di recesso, i clienti che hanno un contratto di acquisto a rate per un prodotto devono indicare se desiderano saldare l’importo residuo in un’unica soluzione o proseguire con il pagamento rateale. Per chi fosse interessato, il gestore offre assistenza tramite il servizio clienti per chiarire eventuali dubbi e fornire supporto durante la fase di transizione.