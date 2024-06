WindTre, in questi giorni, ha annunciato una serie di aggiornamenti tariffari che entreranno in vigore nel corso dei prossimi mesi estivi. Precisamente da luglio a settembre 2024. Questi aumenti riguardano sia i servizi fissi che quelli mobili. Essi sono stati motivati da esigenze di aggiornamento delle offerte e dal bisogno di adeguarsi alle crescenti richieste del mercato. Tale decisione implica dunque variazioni nei costi mensili per alcuni contratti. Ma con effetto immediato su diverse categorie di utenti.

WindTre e le opzioni per i clienti: diritto di recesso

Il programma di rimodulazione di WindTre prevede innanzitutto un aumento di 5,99€ al mese. Ciò a partire dal 1° luglio 2024 per i servizi fissi. Questo cambiamento, dà però l’ opportunità a chiunque ne fosse interessato di esercitare il diritto di recesso. Entro e non oltre il 30 giugno 2024 per evitarlo.

Successivamente, a partire dal 1° agosto 2024, è previsto un ulteriore incremento variabile tra i 2€ e i 3€ al mese. Al quale ne seguirà ancora un altro di 2 euro dal 1° settembre 2024. Le ragioni addotte per queste modifiche includono la necessità di allineare le promozioni telefoniche con le attuali dinamiche di mercato. Oltre che di garantire livelli di servizio adeguati alle esigenze emergenti.

In risposta a questi cambiamenti tariffari, WindTre ha però delineato diverse opzioni per i suoi clienti. Essi infatti, come detto, possono decidere di esercitare il diritto di recesso. Ad esempio, per i servizi fissi, è possibile richiederlo contattando gratuitamente il servizio al numero 159 o compilando il modulo online disponibile sul sito ufficiale dell’operatore. In alternativa vi è anche la possibilità di inviare una comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. Allo stesso modo, per i servizi mobili, è possibile richiedere il recesso entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di aumento. Esattamente utilizzando le stesse modalità.

Altre modalità di gestione

In alternativa al recesso, i clienti hanno la possibilità di aderire a un’offerta “Plus” che mantiene le tariffe e i limiti attuali. Ad essa possono essere associati un extra di 1 GB di dati o 50 SMS al mese, a partire dal 2 agosto 2024. Per attivarla, è sufficiente inviare un SMS gratuito con il testo “OPTIN” al numero 40400 entro la data indicata. Tale scelta, come ribadito, consente agli utenti di mantenere le condizioni contrattuali attuali evitando gli aggiornamenti tariffari.