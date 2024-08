Samsung Galaxy A25 è lo smartphone da battere, un prodotto che vuole racchiudere al proprio interno il meglio del meglio, proponendosi come più valida alternativa a tutto ciò che siamo solitamente abituati a vedere, senza strafare o esagerare con il prezzo finale di vendita.

Il dispositivo è rappresentato da un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, un super AMOLED che raggiunge risoluzione FullHD+, riuscendo così a soddisfare alla perfezione anche le aspettative degli utenti più esigenti, mettendo ad ogni modo a disposizione un processore octa-core, capace di raggiungere più che discrete prestazioni, affiancato da una configurazione di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, che risultano comunque essere facilmente espandibili tramite l’ausilio di una microSD esterna.

Samsung Galaxy A25: la promozione più pazza

Il Samsung Galaxy A25 è disponibile in questi giorni ad un prezzo molto più conveniente, infatti gli utenti non dovranno assolutamente pagare i 369 euro previsti di base, grazie alla promozione che applica il 39% di sconto sul valore iniziale, così da poter arrivare ad investire solamente 223,91 euro, riuscendo a raggiungere un livello di risparmio assolutamente inedito ed esclusivo. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il comparto fotografico, a dispetto di quanto si potrebbe pensare per il prezzo finale di vendita, è composto, nella parte posteriore, da tre sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un grandangolare da 8 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 2 megapixel. La stabilizzazione è ottica, così da riuscire a realizzare comunque ottimi scatti fotografici e video molto più stabili del normale. Nella parte anteriore, invece, ecco arrivare la fotocamera secondaria da 13 megapixel, con apertura F2.2, e scatti ad ogni modo di altissima qualità generale, sempre rapportati con il prezzo finale di vendita del prodotto stesso.